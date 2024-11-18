تفاصيل جديدة لصدور حكم الاعدام بحق قائد عسكري ومعاونيه في عدن(شاهد اول صورة) - أخبار كلمتك

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، اليوم الإثنين، بحضور كلاً من عضو النيابة فيصل عبدالحافظ وأمين سر الجلسة عفاف علي محسن عدداً من الأحكام في القضية رقم ٥١ لعام ٢٠٢٢م، بحق خمسة متهمين بالاشتراك بعصابة مسلحة.

وجاء منطوق الحكم بالآتي:

أولاً: إدانة جميع المتهمين بما نسب إليهم في قرار الإتهام.

ثانياًً: معاقبة المدانين (محمد علي محسن عبدالله العزاني، رنيه سعيد سلام، ومحمد احمد يحيى الميسري، وأمجد خالد فرحان) بالإعدام حداً، بالإضافة إلى معاقبة المدان (عبدالكريم علي محسن عبدربه العزاني) بالسجن لمدة عشر سنوات.

ثالثاً: إلزام المدانين بدفع مصاريف التقاضي للمحامي خالد الميسري، والتي تبلغ خمسمائة الف ريال فقط. كما ألزمت المحكمة، النيابة العامة بمصادرة المضبوطات.

