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تفاصيل مقتل ١٠ جنوب صنعاء - أخبار كلمتك

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تفاصيل مقتل ١٠ جنوب صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل مقتل ١٠ جنوب صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - كلمتك/

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال، السبت، إثر حادث مروري مروع في قاع الديلمي شرق مدينة ذمار، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن "الحادثة ناتجة عن تصادم بين سيارة هايلوكس وسيارة صغيرة نوع نوفا، في منطقة قاع الديلمي شرق ذمار"

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ووفقاً للمصادر، فإن 6 من الوفيات من أسرة واحدة من أهالي خرابة بيت الأشول كانوا على متن السيارة الهايلوكس في طريقهم إلى محافظة مأرب لاستصدار جوازات سفر.

وأضافت المصادر أن 4 وفيات آخرين كانوا على متن السيارة النوفا، بالإضافة إلى أربعة مصابين حالتهم حرجة، بينهم طفل.

وحسب رواية مقربين من أحد الضحايا، فإن سبب الحادث يعود إلى الحفر (المطبات) حيث إن "إحدى السيارتين حاولت الهروب من الحفرة لتتواجه مباشرة مع السيارة الأخرى".
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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