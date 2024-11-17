تفاصيل مقتل ١٠ جنوب صنعاء - أخبار كلمتك

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال، السبت، إثر حادث مروري مروع في قاع الديلمي شرق مدينة ذمار، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن "الحادثة ناتجة عن تصادم بين سيارة هايلوكس وسيارة صغيرة نوع نوفا، في منطقة قاع الديلمي شرق ذمار"

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ووفقاً للمصادر، فإن 6 من الوفيات من أسرة واحدة من أهالي خرابة بيت الأشول كانوا على متن السيارة الهايلوكس في طريقهم إلى محافظة مأرب لاستصدار جوازات سفر.

وأضافت المصادر أن 4 وفيات آخرين كانوا على متن السيارة النوفا، بالإضافة إلى أربعة مصابين حالتهم حرجة، بينهم طفل.

وحسب رواية مقربين من أحد الضحايا، فإن سبب الحادث يعود إلى الحفر (المطبات) حيث إن "إحدى السيارتين حاولت الهروب من الحفرة لتتواجه مباشرة مع السيارة الأخرى".

