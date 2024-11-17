الفيفا يحسم الجدل ويعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة اليمنية ومرشحها الوحيد الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

كشف الدكتور حميد شيباني أمين عام الإتحاد اليمني لكرة القدم، ان الإتحاد تلقى أمس خطاب مباركة وتأييد من الإتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي لكرة القدم بخصوص تشكيل مجلس إدارة جديد للإتحاد في الإنتخابات المقرر ان تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الثلاثين من نوفمبر الحالي.

وأوضح الدكتور شيباني في تصريح صحفي أن الأمانة العامة تلقت خِطاباً رسمياً من الإتحادين الدولي والآسيوي، يشكران من خلاله الجهود المبذولة حالياً لتنفيذ الإنتخابات وفقاً لخارطة الطريق التي تم وضعها وإعتمادها من الفيفا والآسيوي.

وبين أن الخطاب تضمن تأييد الإتحادين ومباركتهما لإجراء هذه الإنتخابات والتأكيد على دعمهما المستمر للكرة اليمنية ووقوفهما إلى جانب إتحادنا في تنفيذ هذه الإنتخابات.

كما كشف الخطاب عن تعيين مندوبين ليمثلا الإتحادين الدولي والآسيوي لحضور الإنتخابات والإشراف عليها في الدوحة .

وأعرب الفيفا والآسيوي عن الأمل في إستمرار تنفيذ ما تبقى من خارطة الطريق المتعلقة بالإنتخابات وتقديم التقريرين المالي والإداري للإتحاد ووضعه أمام الجمعية العمومية صاحبة القرار في إختيار من تراه مناسباً لهذا المجلس.

وقال شيباني :إن الخطاب الذي يحمل شعاري وتوقيعي الفيفا والاسيوي يؤكد علينا ألا نتردد في الإستعانة بهما وطلب المساعدة منهما لإنجاح هذه الإنتخابات .

وأختتم الخطاب بالتأكيد على أن هذه الإنتخابات والجهود الكبيرة المبذولة فيها ستكون حافزاً كبيراً لتطوير العلاقة مع الإتحادين مستقبلاً من خلال المجلس الجديد .

من*عبدالناصرناصر