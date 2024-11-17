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الفيفا يحسم الجدل ويعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة اليمنية ومرشحها الوحيد الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

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الفيفا يحسم الجدل ويعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة اليمنية ومرشحها الوحيد الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

الفيفا يحسم الجدل ويعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة اليمنية ومرشحها الوحيد الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف الدكتور حميد شيباني أمين عام الإتحاد اليمني لكرة القدم، ان الإتحاد تلقى أمس خطاب مباركة وتأييد من الإتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي لكرة القدم بخصوص تشكيل مجلس إدارة جديد للإتحاد في الإنتخابات المقرر ان تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الثلاثين من نوفمبر الحالي.

 

وأوضح الدكتور شيباني في تصريح صحفي أن الأمانة العامة تلقت خِطاباً رسمياً من الإتحادين الدولي والآسيوي، يشكران من خلاله الجهود المبذولة حالياً لتنفيذ الإنتخابات وفقاً لخارطة الطريق التي تم وضعها وإعتمادها من الفيفا والآسيوي.

 

وبين أن الخطاب تضمن تأييد الإتحادين ومباركتهما لإجراء هذه الإنتخابات والتأكيد على دعمهما المستمر للكرة اليمنية ووقوفهما إلى جانب إتحادنا في تنفيذ هذه الإنتخابات.

 

كما كشف الخطاب عن تعيين مندوبين ليمثلا الإتحادين الدولي والآسيوي لحضور الإنتخابات والإشراف عليها في الدوحة .

 

وأعرب الفيفا والآسيوي عن الأمل في إستمرار تنفيذ ما تبقى من خارطة الطريق المتعلقة بالإنتخابات وتقديم التقريرين المالي والإداري للإتحاد ووضعه أمام الجمعية العمومية صاحبة القرار في إختيار من تراه مناسباً لهذا المجلس.

 

وقال شيباني :إن الخطاب الذي يحمل شعاري وتوقيعي الفيفا والاسيوي يؤكد علينا ألا نتردد في الإستعانة بهما وطلب المساعدة منهما لإنجاح هذه الإنتخابات .

 

وأختتم الخطاب بالتأكيد على أن هذه الإنتخابات والجهود الكبيرة المبذولة فيها ستكون حافزاً كبيراً لتطوير العلاقة مع الإتحادين مستقبلاً من خلال المجلس الجديد .

 

من*عبدالناصرناصر

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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