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عاجل:الكشف عن هوية الشاب الذي قتل والده ووالدته واشقائه في صنعاء - أخبار كلمتك

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عاجل:الكشف عن هوية الشاب الذي قتل والده ووالدته واشقائه في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن هوية الشاب الذي قتل والده ووالدته واشقائه في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - كلمتك/خاص:

ارتكب شاب جريمة مروعة بقاع اليضي في صنعاء اليوم الجمعة 
وقام شاب يُدعى بلال علي بقتل أفراد أسرته المكونة من والده ووالدته وأخيه وأخته بحسب مواطنون لكريتر سكاي. وبعد ارتكابه لهذه الجريمة البشعة، اتصل بلال بأخيه الذي يعيش في صنعاء، مهددًا إياه بعد أن أخبره بأنه قد "صفى أهله"وعندما وصل الأخ إلى مكان الجريمة، وجد بلال قد فرّ، بينما كانت جثث والديه وإخوته ملطخة بالدماء.
يُذكر أن الأسباب وراء هذه الجريمة تعود إلى مشاكل أسرية، .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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