عاجل:الكشف عن هوية الشاب الذي قتل والده ووالدته واشقائه في صنعاء - أخبار كلمتك

ارتكب شاب جريمة مروعة بقاع اليضي في صنعاء اليوم الجمعة

وقام شاب يُدعى بلال علي بقتل أفراد أسرته المكونة من والده ووالدته وأخيه وأخته بحسب مواطنون لكريتر سكاي. وبعد ارتكابه لهذه الجريمة البشعة، اتصل بلال بأخيه الذي يعيش في صنعاء، مهددًا إياه بعد أن أخبره بأنه قد "صفى أهله"وعندما وصل الأخ إلى مكان الجريمة، وجد بلال قد فرّ، بينما كانت جثث والديه وإخوته ملطخة بالدماء.

يُذكر أن الأسباب وراء هذه الجريمة تعود إلى مشاكل أسرية، .