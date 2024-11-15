فتحي بن لزرق يكشف امر صادم عن الإيرادات - أخبار كلمتك



تحدث الصحفي فتحي بن لزرق الليلة عن الإيرادات



وقال الصحفي بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

هل ستصدق اذا قلت لك ان مبيعات الغاز المنزلي الخاص بمأرب هو اكبر إيراد حاليا يتم توريده الى خزينة البنك المركزي في عدن وعبره يتم تغطية الجزء الأكبر من المدفوعات الخاصة بمؤسسات الدولة يليه ايراد شركة النفط من مبيعات الوقود القادم من مأرب ايضاً يليه قيمة الوقود الخام لمحطة الرئيس والذي يصل من مأرب (مجاناً) منذ ثلاث سنوات.



وتابع بالقول:

وهل ستصدق اذا قلت لك ان 60‎%‎ من المؤسسات الإيرادية في عدن لاتزال ترفض التوريد الى خزينة البنك المركزي وتورد اموالها الى حسابات خاصة بالصرافات والبنوك التجارية ويتم الصرف بلا حسيب ولا رقيب.

واردف بالقول:

ويجي لك واحد رأسه سع البرميل يقولك :"الجنوب الحر والشماليين ينهبون ثرواتنا..

واختتم الصحفي فتحي بن لزرق منشوره قائلاً:

اقسم بالله ان المطلع على خبايا الايرادات سيصدم من حقائق غريبة لايعلمها البسطاء من الناس.

اتحدى اكبر مسؤول في الدولة ان يكذب حر

ف واحد مما كتبته أعلاه