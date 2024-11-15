تفاصيل مقتل رجل أعمال يمني على يد ابن أخيه طعنًا بالسكين في السعودية - أخبار كلمتك

لقي رجل أعمال يمني مصرعه على يد ابن أخيه بحسب المصادر الأولية في مدينة الدمام حي الأثير بالمملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية صباح يوم أمس الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.

وذكرت مصادر مطلعة أن (عادل الادريسي) من أبناء مديرية العدين محافظة إب لقي مصرعه على يد ابن أخيه، وهو المالك لعدد من المطاعم والبوفيات في المنطقة الشرقيىة مدينة الدمام ويعمل لديه عدد من أقربائه من أولاد أخيه وأبناء أخته قبل أن يدخل في خلاف مع أحدهم.

وأضافت المصادر أن الادريسي دخل سكن العمال ليرتاح بعض الوقت قبل أن يلحقه ابن أخي بساعة ووجه له عدد من الطعنات القاتلة أثناء نومه ليفارق الحياة على الفور قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.

وختمت المصادر أن الشرطة السعودية لاحقت الجاني وقامت بالقبض عليه بعد فراره بساعات في مدينة (سيهات) محافظة القطيف.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من قيام امرأة يمنية من محافظة تعز مديرية شرعب بصب الزيت المغلي على جسد زوجها في المدينة المنورة أثناء نومه بعد نشوب خلاف بينهما أدى إلى انفصالهما ليتم اسعاف الضحية إلى إحدى المستشفيات ودخوله العناية المركزة، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع زوجة الضحية وأم أولاده.