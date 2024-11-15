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تفاصيل مقتل رجل أعمال يمني على يد ابن أخيه طعنًا بالسكين في السعودية - أخبار كلمتك

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تفاصيل مقتل رجل أعمال يمني على يد ابن أخيه طعنًا بالسكين في السعودية - أخبار كلمتك

تفاصيل مقتل رجل أعمال يمني على يد ابن أخيه طعنًا بالسكين في السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:49 مساءً - كلمتك/ خاص

لقي رجل أعمال يمني مصرعه على يد ابن أخيه بحسب المصادر الأولية في مدينة الدمام حي الأثير بالمملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية صباح يوم أمس الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.

وذكرت مصادر مطلعة أن (عادل الادريسي) من أبناء مديرية العدين محافظة إب لقي مصرعه على يد ابن أخيه، وهو المالك لعدد من المطاعم والبوفيات في المنطقة الشرقيىة مدينة الدمام ويعمل لديه عدد من أقربائه من أولاد أخيه وأبناء أخته قبل أن يدخل في خلاف مع أحدهم.

وأضافت المصادر أن الادريسي دخل سكن العمال ليرتاح بعض الوقت قبل أن يلحقه ابن أخي بساعة ووجه له عدد من الطعنات القاتلة أثناء نومه ليفارق الحياة على الفور قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.

وختمت المصادر أن الشرطة السعودية لاحقت الجاني وقامت بالقبض عليه بعد فراره بساعات في مدينة (سيهات) محافظة القطيف.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من قيام امرأة يمنية من محافظة تعز مديرية شرعب بصب الزيت المغلي على جسد زوجها في المدينة المنورة أثناء نومه بعد نشوب خلاف بينهما أدى إلى انفصالهما ليتم اسعاف الضحية إلى إحدى المستشفيات ودخوله العناية المركزة، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع زوجة الضحية وأم أولاده.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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