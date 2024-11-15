وصول مرتكب عملية اغتيال الجنود السعوديين في سيئون الى صنعاء والكشف عن اسم الشخص الذي هربه - أخبار كلمتك

تحدثت مصادر إعلامية عن وصول قاتل الضابطين السعوديين في حضرموت الجندي "محمد صالح العروسي" إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وقالت المصادر، إن العروصي، وصل إلى صنعاء، الليلة الماضية، وذلك بالتنسيق مع قيادي حوثي، يدعى أحمد سما، ويحمل رتبة لواء، وهو أحد أبرز رجال القيادي البارز في المليشيات أبوعلي الحاكم.

وأشارت المصادر إلى أن المدعو "سما" أحد القيادات الحوثية المعروفة بتهريب الحشيش والمخدرات والادوية والممنوعات بين اليمن وسلطنة عمان.

وأضافت المصادر، أن المعلومات، حول وصول العروصي إلى صنعاء، ماتزال غير دقيقة، حيث تتكتم المليشيات على هذا الأنباء.

وكان العروصي قد أقدم على اغتيال ضابطين سعوديين وإصابة ثالث في مدينة سيئون قبل أسبوع، بينما رصدت الأجهزة الأمنية مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عنه بعد هروبه عقب الجريمة ولكن دون فائدة وفقًا للمصادر.