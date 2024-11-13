تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

وجه وزير الشباب والرياضة نايف البكري رسالة شكر لرئيس مجلس الوزراء بشأن زيارته الى المستشفى



وقال نايف البكري في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:



اشكر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي يقوم بزيارتي منذ اللحظات الأولى بعد تعرضي لأزمة قلبية، وكذا تتابع الزيارات من دولته والتي كان لها الأثر الطيب والجميل في تحسن حالتي الصحية.



واكد البكري بالقول:

أطمن الجميع ان صحتي في تحسن مستمر واشكر كل من سأل عني واسأل الله لكم دوام الصحة والعافية.