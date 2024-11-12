في واقعة صادمة.. جندي يعرض كليته للبيع - أخبار كلمتك

ف

وقال الجندي انه اصيب في جبهة كرش الامر الذي بات يستوجب علاجه في الخارج.

واضاف بالقول :"

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد انا الجريح محمد راجح ثابت ناصر

من ابناء مشألة ارض ابو اليمامة وطماح جريح في جبهة كرش حماله تحت قيادة العميد مختار النوبي اصبت بطلقة قناص في رأسي مما سببت لي بشلل نصفي جانبي وانا الان مقعد على كرسي لااستطيع الحركه وتعبت من مطالبة القيادة بالسفر والعلاج سبع سنوات وانا على هذا الحال ولا استطيع التحمل اكثر من كذا وانا وحتى رقمي العسكري لم يعطوني اياه ولم يعالجوني كبقية الجرحى فانا الان اعرض احد الكليتين للبيع من اجل اسافر الخارج واتعالج بقيمة الكليه لان القياده قالوا لايستطيعون على علاجي كبقية الجرحى .

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وشكرٱ اخوكم الجريح محمد راجح ثابت ناصر

