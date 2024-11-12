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في واقعة صادمة.. جندي يعرض كليته للبيع - أخبار كلمتك

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في واقعة صادمة.. جندي يعرض كليته للبيع - أخبار كلمتك

في واقعة صادمة.. جندي يعرض كليته للبيع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:45 مساءً - كلمتك/خاص:

ف

وقال الجندي انه اصيب في جبهة كرش الامر الذي بات يستوجب علاجه في الخارج.

واضاف بالقول :"

............

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد انا الجريح محمد راجح ثابت ناصر

من ابناء مشألة ارض ابو اليمامة وطماح جريح في جبهة كرش حماله تحت قيادة العميد مختار النوبي اصبت بطلقة قناص في رأسي مما سببت لي بشلل نصفي جانبي وانا الان مقعد على كرسي لااستطيع الحركه وتعبت من مطالبة القيادة بالسفر والعلاج سبع سنوات وانا على هذا الحال ولا استطيع التحمل اكثر من كذا وانا وحتى رقمي العسكري لم يعطوني اياه ولم يعالجوني كبقية الجرحى فانا الان اعرض احد الكليتين للبيع من اجل اسافر الخارج واتعالج بقيمة الكليه لان القياده قالوا لايستطيعون على علاجي كبقية الجرحى .

على من يريد شراء كلية يتواصل معي على هذا الرقم (781352952)

وشكرٱ اخوكم الجريح محمد راجح ثابت ناصر
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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