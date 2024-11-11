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علي البخيتي: الحوثي لا يكترث لليمن بل يهمه هذا الأمر فقط - أخبار كلمتك

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علي البخيتي: الحوثي لا يكترث لليمن بل يهمه هذا الأمر فقط - أخبار كلمتك

علي البخيتي: الحوثي لا يكترث لليمن بل يهمه هذا الأمر فقط - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - كلمتك/ خاص

شن السياسي علي البخيتي هجوم حاد على جماعة الحوثي.

وقال البخيتي : ‏الحوثي من يقصف صنعاء ومن قصف قبلها الحديدة، لا يمكن للعالم تقبل أن يتم اغلاق مضيق باب المندب، ولا أن تستهدف السفن التجارية تحت أي ذريعة.

واضاف : كلنا نتضامن مع الفلسطينيين، وندعمهم بما نستطلع، لكن القرصنة والاعتداء على خطوط الملاحة البحرية جريمة، إيران نفسها لم تفعل ذلك لأنها دولة وتدرك أن تلك التصرفات خطأ ولها عواقب ولا نريد لشعبها أن يتضرر أو تدمر مقدراته.

واختتم:  لكن ‎#عبدالملك_الحوثي لا يكترث لليمن ولا لليمنيين، يهمه أن يتم ذكر اسمه في نشرات الأخبار لتغطية عقدة النقص التي لديه.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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