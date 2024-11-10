شجار عنيف داخل مطعم شهير في عدن الليلة بسبب فيديو - أخبار كلمتك

اندلع شجار عنيف بين عامل وزبائن داخل مطعم شهير بخورمكسر مساء الاحد.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:طلب زبون بعد انزال طلبه من المباشر كتشب زيادة قام المباشر باحضار واحد كاتشب وقام الزبون باخراج جواله وتصوير المباشر ويقول بتنزل الكاتشب على واحد واحد طلب منه المباشر عدم التصوير الا انه رفض وبعد مشادات تطورت الى عراك قام الزبون وبمعاونة صديقه بضرب المباشر في حين زملائه اكتفوا بفض الشجار .

واضافوا:بعد ذلك حضر احد اصدقاء المباشر وطلب من الزبون وصديقه ان يخرجوا خارج المطعم للمشاجرة بعدما قاموا بضرب المباشر الا ان الزبون رفض ذلك وفر من المطعم بمساعدة المواطنين الذين تدخلوا ومنعوا تجدد العراك.