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شجار عنيف داخل مطعم شهير في عدن الليلة بسبب فيديو - أخبار كلمتك

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شجار عنيف داخل مطعم شهير في عدن الليلة بسبب فيديو - أخبار كلمتك

شجار عنيف داخل مطعم شهير في عدن الليلة بسبب فيديو - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:50 مساءً - كلمتك/خاص:

اندلع شجار عنيف بين عامل وزبائن داخل مطعم شهير بخورمكسر مساء الاحد.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:طلب زبون بعد انزال طلبه من المباشر كتشب زيادة قام المباشر باحضار واحد كاتشب وقام الزبون باخراج جواله وتصوير المباشر ويقول بتنزل الكاتشب على واحد واحد طلب منه المباشر عدم التصوير الا انه رفض وبعد مشادات تطورت الى عراك قام الزبون وبمعاونة صديقه بضرب المباشر في حين زملائه اكتفوا بفض الشجار .
واضافوا:بعد ذلك حضر احد اصدقاء المباشر وطلب من الزبون وصديقه ان يخرجوا خارج المطعم للمشاجرة بعدما قاموا بضرب المباشر الا ان الزبون رفض ذلك وفر من المطعم بمساعدة المواطنين الذين تدخلوا ومنعوا تجدد العراك.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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