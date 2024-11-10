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طفح مياه الصرف الصحي بأحد أحياء كريتر (صورة) - أخبار كلمتك

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طفح مياه الصرف الصحي بأحد أحياء كريتر (صورة) - أخبار كلمتك

طفح مياه الصرف الصحي بأحد أحياء كريتر (صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - كلمتك/ خاص

شكا مواطنون في مدينة كريتر من طفح مياه الصرف الصحي.

وقال مواطنون في حي القاضي بكريتر أن مياه الصرف الصحي طفحت في حيهم اليوم الأحد وعرقلت تحركات الأهالي .

وتحصل كلمتك على صورة من حي القاضي ظهر اليوم الأحد

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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