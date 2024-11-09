توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق 9 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
عدن (العظمى 32°- الصغرى 27°)
المكلا (العظمى 32° - الصغرى 25°)
سيئون (العظمى 33° - الصغرى 19°)
عتق (العظمى 31° - الصغرى 18°)
الغيضة (العظمى 31° - الصغرى 24°)
سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 23°)
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 08°)
الحديدة (العظمى 34° - الصغرى 27°)
ذمار (العظمى 23° - الصغرى 07°)
مأرب (العظمى 32° - الصغرى 19°)
صعدة (العظمى 26° - الصغرى 10°)
المحويت (العظمى 25°- الصغرى 12°)
عمران (العظمى 25° - الصغرى 09°)
اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة في المدن اليمنية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 08:03 صباحاً - كلمتك/ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق 9 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق 9 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
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