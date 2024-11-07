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تهم ملفقة واعتقال تعسفي: جماعة الحوثي تلاحق الناشطين في إب (مأساة جديدة) - أخبار كلمتك

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تهم ملفقة واعتقال تعسفي: جماعة الحوثي تلاحق الناشطين في إب (مأساة جديدة) - أخبار كلمتك

تهم ملفقة واعتقال تعسفي: جماعة الحوثي تلاحق الناشطين في إب (مأساة جديدة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:18 مساءً - كلمتك/خاص

نشر الناشط إبراهيم عسقين عبر تغريدة على حسابه تفاصيل معاناة الناشط صلاح عبده محمد البعوم الذي اعتقلته مليشيا الحوثي في بداية سبتمبر الماضي. وأوضح عسقين أن البعوم، الذي أقيم احتفالاً بذكرى ثورة 26 سبتمبر العام الماضي، تعرض لملاحقات أمنية، وتهديدات مستمرة، بالإضافة إلى اقتحام منزله.

وأشار عسقين إلى أن البعوم يتعرض لضغوط نفسية وصحية، حيث يعاني من تدهور في حالته الصحية، وسط تجاهل واضح من قبل المليشيا لأي اعتبارات إنسانية. وتابع عسقين بالقول إن المليشيا أبلغت أقارب البعوم بأنه متهم بالتخطيط لانقلاب في منطقة النادرة بمحافظة إب في 26 سبتمبر الماضي، واصفاً هذه التهم بأنها "افتراء وكذب".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها مليشيا الحوثي باعتقال ناشطين بتهم ملفقة، حيث سبق أن تعرض عسقين نفسه للسجن مدة سبعة أشهر ودفع غرامة قدرها سبعة ملايين ريال للإفراج عنه، فقط بسبب تنظيمه لاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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