القبض على شخصين قاموا بهذا الأمر في عدن - أخبار كلمتك

قال مدير شرطة إنماء بمديرية البريقه بالعاصمة عدن، المقدم ناصر حمود "إن عدد من المواطنين قدموا بلاغات الى مركز الشرطة عن قيام مجهولين بسرقة كابلات كهرباء منازلهم من مدينة إنماء الجديدة و مخطط مازن العقربي".

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي إدارة أمن عدن، بأن شرطة إنماء، ألقت القبض على متهمين اثنين بسرقة فيوزات كهرباء من منازل المواطنين في مدينة انماء ومخطط العقربي بمديرية البريقة في العاصمة عدن.

وأضاف مدير الشرطة في تصريح صحفي، بأن عمليات البحث والتحري، قامت بها شرطة إنماء حول هذه الجريمة التي زعزعت سكينة المواطنين ونهبت ممتلكاتهم، أسفرت عن التعرف على المتهمين، ليتم مراقبتهم والقبض عليهم وبحوزتهم عدد من الفيوزات.

واكد المقدم ناصر حمود بأن أجهزة البحث الجنائي بشرطة إنماء، أجرت التحقيقات مع المتهمين الذين اعترفوا بقيامهم بجريمة سرقة فيوزات الكهرباء والقيام ببيعها على محلات مواد البناء، وتم النزول الى المحلات واستعادة الفيوزات التي تم بيعها.

وأشار مدير شرطة إنماء، إلى أن الشرطة فتحت محضر تحقيق مع المتهمين، وجاري استكمال الإجراءات القانونية، ليتم تحويلهم الى النيابة والقضاء لينالوا جزاؤهم الرادع وتأخذ العدالة مجراها.

