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القبض على شخصين قاموا بهذا الأمر في عدن - أخبار كلمتك

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القبض على شخصين قاموا بهذا الأمر في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شخصين قاموا بهذا الأمر في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال مدير شرطة إنماء بمديرية البريقه بالعاصمة عدن، المقدم ناصر حمود "إن عدد من المواطنين قدموا بلاغات الى مركز الشرطة عن قيام مجهولين بسرقة كابلات كهرباء منازلهم من مدينة إنماء الجديدة و مخطط مازن العقربي".

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي إدارة أمن عدن، بأن شرطة إنماء، ألقت القبض على متهمين اثنين بسرقة فيوزات كهرباء من منازل المواطنين في مدينة انماء ومخطط العقربي بمديرية البريقة في العاصمة عدن.

وأضاف مدير الشرطة في تصريح صحفي، بأن عمليات البحث والتحري، قامت بها شرطة إنماء حول هذه الجريمة التي زعزعت سكينة المواطنين ونهبت ممتلكاتهم، أسفرت عن التعرف على المتهمين، ليتم مراقبتهم والقبض عليهم وبحوزتهم عدد من الفيوزات.

واكد المقدم ناصر حمود بأن أجهزة البحث الجنائي بشرطة إنماء، أجرت التحقيقات مع المتهمين الذين اعترفوا بقيامهم بجريمة سرقة فيوزات الكهرباء والقيام ببيعها على محلات مواد البناء، وتم النزول الى المحلات واستعادة الفيوزات التي تم بيعها.

وأشار مدير شرطة إنماء، إلى أن الشرطة فتحت محضر تحقيق مع المتهمين، وجاري استكمال الإجراءات القانونية، ليتم تحويلهم الى النيابة والقضاء لينالوا جزاؤهم الرادع وتأخذ العدالة مجراها.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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