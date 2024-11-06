اليافعي :الايام القادمة صعبة على الحوثيين - أخبار كلمتك



أوضح الإعلامي ياسر اليافعي ان الايام القادمة صعبة على الحوثيين

وقال اليافعي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏قبل أربع سنوات، بدأ بايدن ولايته الرئاسية بخطوة مثيرة للجدل، حيث أزال مليشيا الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية، وضغط لإنهاء الحرب ضدهم ووجه انتقادات لدول التحالف العربي.

وتابع بالقول:

ومن المتوقع أن يتبنى ترامب نهجاً مختلفاً تماماً، فقد كان موقفه السابق داعماً للتحالف العربي ومشدداً على تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، الذي يُعد المصدر الأساسي لدعم الحوثيين.

واضاف في تغريدته قائلاً:

ربما نشهد توجهاً أمريكياً أكثر صرامة ضد الحوثيين، بما يعزز مصالح حلفاء واشنطن في الخليج ويدعم استقرار المنطقة.

واختتم بالقول:

بالمختصر الايام القادمة صعبة على الحوثيين !