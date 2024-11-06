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اليافعي :الايام القادمة صعبة على الحوثيين - أخبار كلمتك

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اليافعي :الايام القادمة صعبة على الحوثيين - أخبار كلمتك

اليافعي :الايام القادمة صعبة على الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - كلمتك: خاص

 


أوضح الإعلامي ياسر اليافعي ان الايام القادمة صعبة على الحوثيين

وقال اليافعي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏قبل أربع سنوات، بدأ بايدن ولايته الرئاسية بخطوة مثيرة للجدل، حيث أزال مليشيا الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية، وضغط لإنهاء الحرب ضدهم ووجه انتقادات لدول التحالف العربي.

وتابع بالقول:
ومن المتوقع أن يتبنى ترامب نهجاً مختلفاً تماماً، فقد كان موقفه السابق داعماً للتحالف العربي ومشدداً على تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، الذي يُعد المصدر الأساسي لدعم الحوثيين.

واضاف في تغريدته قائلاً:
ربما نشهد توجهاً أمريكياً أكثر صرامة ضد الحوثيين، بما يعزز مصالح حلفاء واشنطن في الخليج ويدعم استقرار المنطقة.

واختتم بالقول:
بالمختصر الايام القادمة صعبة على الحوثيين !

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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