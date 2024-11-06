شاهد بالصور .. كيف بدت محطة المحروقات التي احترقت ليلة أمس في مدينة المخا - أخبار كلمتك

التقطت صورة جانبية ثنائية الابعاد لموقع محطة المحروقات التي احترقت ليلة امس بمدينة المخا .

وأظهرت الصور صهريج الغاز المجاور ( الخط الازرق ) الذي لو كانت وصلت اليه النيران ( عند الخط الاحمر ) لاحدث كارثة بكل المقاييس في مدينة صغيرة اغلب منازلها شعبية متواضعة ، ويغلب على اجوائها رياح قوية شبه دائمة ..

ويذكر أن هناك العديد من صهاريج الغاز التابعة لمحطات مجاورة لا تبعد عن المحطة المحترقة سوى 20 - 30 متر !!! و كل هذه المعطيات تجعل من قرار اخراج محطات الغاز خارج المدينة قرار صائب وبات ضرورة ملحة .

من/ أحمد حمدي