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شاهد بالصور .. كيف بدت محطة المحروقات التي احترقت ليلة أمس في مدينة المخا - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور .. كيف بدت محطة المحروقات التي احترقت ليلة أمس في مدينة المخا - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. كيف بدت محطة المحروقات التي احترقت ليلة أمس في مدينة المخا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:30 صباحاً - كلمتك/ خاص

التقطت صورة جانبية ثنائية الابعاد لموقع محطة المحروقات التي احترقت ليلة امس بمدينة المخا .

وأظهرت الصور صهريج الغاز المجاور ( الخط  الازرق ) الذي لو كانت وصلت اليه النيران ( عند الخط الاحمر ) لاحدث كارثة بكل المقاييس في مدينة صغيرة اغلب منازلها شعبية متواضعة ، ويغلب على اجوائها رياح قوية شبه دائمة ..

ويذكر أن هناك العديد من صهاريج الغاز التابعة لمحطات مجاورة لا تبعد عن المحطة المحترقة سوى 20 - 30 متر !!! و كل هذه المعطيات تجعل من قرار اخراج محطات الغاز خارج المدينة  قرار صائب وبات ضرورة ملحة .

من/ أحمد حمديf965b690e5.jpg2c03cc1c4b.jpg

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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