ابتكار مشاريع جديدة في عدن - أخبار كلمتك

شهدت العاصمة عدن نقلة نوعية في المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحقيق النهضة والتنمية المستدامة في المنطقة، كان آخرها مشروع تخرج طلاب قسم الهندسة البحرية في كلية الهندسة بجامعة عدن، بقيادة الطالب مجاهد رائد، والذي حمل عنوان "إعادة تأهيل وتطوير إدارة عدن لتموين البواخر بالوقود (التواهي) التابعة لشركة مصافي عدن".

ويعكس المشروع الذي نوقش اليوم جهوداً كبيرة وأفكاراً مبتكرة في مجال الهندسة البحرية، حيث يهدف إلى تحسين خدمات تموين السفن بالوقود في ميناء التواهي، بما يعزز من كفاءة القطاع البحري ويرفع من إيرادات الدولة عبر دعم الاقتصاد المحلي لعدن.

وقد لاقى المشروع إشادة واسعة من الحضور، حيث أكد المختصون أن مثل هذه المشاريع تمثل قاعدة انطلاق نحو تنمية مستدامة لقطاع النقل البحري في عدن والجنوب، كما أعربت الجهات الأكاديمية والمجتمعية عن أملها في أن تأخذ الجهات الحكومية المختصة بعين الاعتبار هذه المبادرات الرائدة، وأن يتم دعمها لتنفيذها على أرض الواقع.

وإذ تأتي هذه المشاريع الواعدة كتجسيد لطموحات الشباب، يأمل الجميع أن يتم دعم هذه الأفكار والمبادرات لتحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة عدن كمدينة بحرية متميزة، لتواصل مسيرتها نحو تحقيق نهضة تنموية شاملة.