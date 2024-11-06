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ابتكار مشاريع جديدة في عدن - أخبار كلمتك

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ابتكار مشاريع جديدة في عدن - أخبار كلمتك

ابتكار مشاريع جديدة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:26 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت العاصمة عدن نقلة نوعية في المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحقيق النهضة والتنمية المستدامة في المنطقة، كان آخرها مشروع تخرج طلاب قسم الهندسة البحرية في كلية الهندسة بجامعة عدن، بقيادة الطالب مجاهد رائد، والذي حمل عنوان "إعادة تأهيل وتطوير إدارة عدن لتموين البواخر بالوقود (التواهي) التابعة لشركة مصافي عدن".

ويعكس المشروع الذي نوقش اليوم جهوداً كبيرة وأفكاراً مبتكرة في مجال الهندسة البحرية، حيث يهدف إلى تحسين خدمات تموين السفن بالوقود في ميناء التواهي، بما يعزز من كفاءة القطاع البحري ويرفع من إيرادات الدولة عبر دعم الاقتصاد المحلي لعدن.

وقد لاقى المشروع إشادة واسعة من الحضور، حيث أكد المختصون أن مثل هذه المشاريع تمثل قاعدة انطلاق نحو تنمية مستدامة لقطاع النقل البحري في عدن والجنوب، كما أعربت الجهات الأكاديمية والمجتمعية عن أملها في أن تأخذ الجهات الحكومية المختصة بعين الاعتبار هذه المبادرات الرائدة، وأن يتم دعمها لتنفيذها على أرض الواقع.

وإذ تأتي هذه المشاريع الواعدة كتجسيد لطموحات الشباب، يأمل الجميع أن يتم دعم هذه الأفكار والمبادرات لتحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة عدن كمدينة بحرية متميزة، لتواصل مسيرتها نحو تحقيق نهضة تنموية شاملة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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