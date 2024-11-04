في حدث خطير.. الحوثيين يحاصرون منزل الشيخ الاحمر بصنعاء استعدادا لاقتحامه بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في تصعيد جديد، فرضت مليشيا الحوثي حصاراً على منازل أسرة آل الأحمر في منطقة صوفان بالعاصمة صنعاء، مستخدمة قوات من الشرطة الرجالية والنسائية، إضافة إلى وحدات التدخل السريع.

ووفقاً لمصادر محلية، منحت المليشيات أسرة آل الأحمر مهلة حتى يوم الإثنين المقبل لإخلاء منازلهم، تمهيداً لمصادرتها.

وجاء هذا التحرك بالتزامن مع تصريحات محمد عبدالسلام، المتحدث باسم الحوثيين، الذي أعلن وقوف جماعته إلى جانب الشيخ حميد الأحمر عقب العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه مؤخراً بتهمة دعم القضية الفلسطينية.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، إذ يصف مراقبون هذه الخطوات بالتناقضية، حيث تقوم المليشيا بتضييق الخناق على عائلة الأحمر في الوقت الذي تدّعي فيه التضامن معهم إعلامياً.

ومنذ انقلابها، اعتمدت مليشيا الحوثي على أساليب الانتقام السياسي، عبر استغلال القضاء لمصادرة ممتلكات الخصوم وتشريد العائلات، حيث قامت مؤخراً بإنشاء جهاز يُعرف بـ"الحارس القضائي" لمواصلة سيطرتها على القطاع الخاص، وتوجيهه بما يخدم مصالحها الخاصة.