العرادة يدعو الصليب الأحمر إلى هذا الأمر - أخبار كلمتك

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إنجاز صفقة لتبادل جميع الأسرى والمختطفين، بالإضافة إلى زيارة المختطفين في سجون الحوثي وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس عمليات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فريا رادي وناقش معها تدخلات ومشاريع اللجنة وإمكانية توسيعها وسبل تعزيز الشراكة الإنسانية مع اللجنة خلال المرحلة القادمة.

وفي اللقاء أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها الإنسانية التي شملت مختلف المجالات الأساسية بالإضافة إلى أدوارها السابقة في عمليات تبادل الأسرى التي جرت في بلادنا خلال السنوات الماضية.

ودعا العرادة اللجنة إلى الاضطلاع بدور أكبر لاستكمال إنجاز صفقة تبادل جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل، بالإضافة إلى زيارة فريق الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الحوثي والاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية والصحية وتقديم الدعم اللازم لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.