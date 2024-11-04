توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، الموافق 4 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
عدن (العظمى 34°- الصغرى 24°)
المكلا (العظمى 32° - الصغرى 24°)
سيئون (العظمى 32° - الصغرى 15°)
عتق (العظمى 30° - الصغرى 18°)
الغيضة (العظمى 33° - الصغرى 23°)
سقطرى (العظمى 33° - الصغرى 23°)
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 06°)
تعز (العظمى 28° - الصغرى 13°)
الحديدة (العظمى 35° - الصغرى 27°)
ذمار (العظمى 24° - الصغرى 05°)
مأرب (العظمى 33° - الصغرى 17°)
صعدة (العظمى 26° - الصغرى 10°)
المحويت (العظمى 24°- الصغرى 11°)
عمران (العظمى 26° - الصغرى 07°)
درجات الحرارة المتوقعة صباح الإثنين في المدن اليمنية.. آخر تحديث - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:19 صباحاً - كلمتك/ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، الموافق 4 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، الموافق 4 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
0 تعليق