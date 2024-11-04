دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

طارق صالح يدلي بتصريح هام عقب اصابته بحادث ويكشف ماحدث - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طارق صالح يدلي بتصريح هام عقب اصابته بحادث ويكشف ماحدث - أخبار كلمتك

طارق صالح يدلي بتصريح هام عقب اصابته بحادث ويكشف ماحدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

طمأن العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية، قيادة المقاومة الوطنية والمكتب السياسي وقادة ألوية حراس الجمهورية والألوية التهامية، على صحته جراء تعرضه لحادث اثناء عودته من فعالية محافظة الحديدة.

وقال العميد طارق صالح في تسجيل صوتي نشره المتحدث الرسمي لجبهات الساحل الغربي وضاح الدبيش، جاء فيه:

السلام عليكم
الإخوة قيادة المقاومة الوطنية والمكتب السياسي وقادة ألوية حراس الجمهورية والألوية التهامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا نطمانكم بأنه حصل حادث ونحن اثناء عودتنا من فعالية محافظة الحديدة

حصل حادث على الطريق صدام مع سيارة دينا تبع أحد المواطنين والحمد لله قدر الله ولكف علينا وعليهم وتم اسعافهم إلى المستشفى ونحن بحالة صحية جيدة والحمد لله

ولا تقلقوا ونلتقي أن شاء الله في ميادين الشرف والعزة .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق