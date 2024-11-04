طارق صالح يدلي بتصريح هام عقب اصابته بحادث ويكشف ماحدث - أخبار كلمتك

طمأن العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية، قيادة المقاومة الوطنية والمكتب السياسي وقادة ألوية حراس الجمهورية والألوية التهامية، على صحته جراء تعرضه لحادث اثناء عودته من فعالية محافظة الحديدة.

وقال العميد طارق صالح في تسجيل صوتي نشره المتحدث الرسمي لجبهات الساحل الغربي وضاح الدبيش، جاء فيه:

السلام عليكم

الإخوة قيادة المقاومة الوطنية والمكتب السياسي وقادة ألوية حراس الجمهورية والألوية التهامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا نطمانكم بأنه حصل حادث ونحن اثناء عودتنا من فعالية محافظة الحديدة

حصل حادث على الطريق صدام مع سيارة دينا تبع أحد المواطنين والحمد لله قدر الله ولكف علينا وعليهم وتم اسعافهم إلى المستشفى ونحن بحالة صحية جيدة والحمد لله

ولا تقلقوا ونلتقي أن شاء الله في ميادين الشرف والعزة .