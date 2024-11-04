بنك جديد يعلن عن وظائف شاغرة الليلة - أخبار كلمتك



يسعى بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي إلى استقطاب كوادر مؤهلين للانضمام إلى فريق البنك وبيئة العمل التي تتسم بروح التعاون والشغف والابتكار.

فإذا كنت تمتلك الكفاءات والمهارات المطلوبة وتبحث عن فرصة للتطوير والنمو. ندعوك للتقديم بطلب توظيف في إحدى الوظائف التالية:

أولًا: مراجع عمليات

ثانيًا: صراف شامل

ثالثًا: أخصائي خدمات إدارية

رابعًا: أخصائي تمويل

خامسًا: مشرف تمويل

الشروط:

1. بكالوريوس علوم مالية ومصرفية /محاسبة / إدارة أعمال أو أي تخصص ذو صلة.

2. لديه خبرة لا تقل عن سنتين ويفضل في قطاع التمويل الأصغر والبنوك الإسلامية.

إذا كنت تعتقد أن لديك المؤهلات والخبرة المطلوبة لإحدى هذه الوظائف، يُرجى تعبئة نموذج طلب الترشيح على الرابط التالي:

https://qasemibank.com/ar/jobs/16

آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15/11/2024.

نحن نقدر اهتمامك بالانضمام إلى فريقنا، وسنتطلع إلى التعامل معك واستكشاف إمكانياتك المهنية في بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر قنواتنا على السوشال ميديا أو الرقم المجاني 8001800