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بنك جديد يعلن عن وظائف شاغرة الليلة - أخبار كلمتك

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بنك جديد يعلن عن وظائف شاغرة الليلة - أخبار كلمتك

بنك جديد يعلن عن وظائف شاغرة الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:35 صباحاً - كلمتك/خاص:


يسعى بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي إلى استقطاب كوادر مؤهلين للانضمام إلى فريق البنك وبيئة العمل التي تتسم بروح التعاون والشغف والابتكار.

فإذا كنت تمتلك الكفاءات والمهارات المطلوبة وتبحث عن فرصة للتطوير والنمو. ندعوك للتقديم بطلب توظيف في إحدى الوظائف التالية:

أولًا: مراجع عمليات
ثانيًا: صراف شامل
ثالثًا: أخصائي خدمات إدارية
رابعًا: أخصائي تمويل
خامسًا: مشرف تمويل

الشروط: 
1. بكالوريوس علوم مالية ومصرفية /محاسبة / إدارة أعمال أو أي تخصص ذو صلة.
2. لديه خبرة لا تقل عن سنتين ويفضل في قطاع التمويل الأصغر والبنوك الإسلامية.

إذا كنت تعتقد أن لديك المؤهلات والخبرة المطلوبة لإحدى هذه الوظائف، يُرجى تعبئة نموذج طلب الترشيح على الرابط التالي:
https://qasemibank.com/ar/jobs/16

آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15/11/2024.

نحن نقدر اهتمامك بالانضمام إلى فريقنا، وسنتطلع إلى التعامل معك واستكشاف إمكانياتك المهنية في بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر قنواتنا على السوشال ميديا أو الرقم المجاني 8001800

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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