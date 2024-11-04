تصريح عسكري بشان الحالة الصحية لطارق صالح عقب تعرضه لحادث - أخبار كلمتك

قال المتحدث باسم القوات في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، بأن العميد طارق صالح إصابته طفيفة جراء تأثير ارتطام سيارة نقل خاصة بمركبة القائد.

وافاد الدبيش بأن العميد عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية تعرض لحادث مروري عرضي أدى إلى إصابته إصابات طفيفة جراء تأثير ارتطام سيارة نقل خاصه بمركبة القائد.

وبحسب المتحدث الدبيش فإن العميد طارق صالح حاليا بصحة وسلامة وعافية، مشيرا إلى أنه سيوافينا لاحقا بمستجدات الحادث.

يذكر أن العميد طارق كان عائداً من الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، إلى المخا التابعة لمحافظة تعز، وهي مركز قواته المنتشرة على الساحل، جنوب غربي البلاد.

وكان العميد طارق صالح، قد عقد لقاء موسع، اليوم الأحد، مع القيادات العسكرية والمدنية في محافظة الحديدة بمدينة الخوخة، العاصمة الإدارية المؤقتة للمحافظة، أكد خلاله، بأن المشروع الوطني الموحد يمثل السبيل الوحيد لاستعادة الدولة اليمنية وصد المشروع الإيراني.

وبجسب موقع الساحل الغربي، فإن العميد الركن طارق صالح أثنى في كلمته، على الدعم الشعبي الكبير للقوات المشتركة في الساحل الغربي، معتبرًا أن هذا الالتفاف يعكس وعي وثقة المواطنين بالجيش وأهدافه الوطنية لاستعادة الدولة اليمنية؛ وشدد على ضرورة الاصطفاف خلف المقاتلين المرابطين في مختلف الجبهات لتحقيق هذا الهدف الوطني.

وأكد طارق صالح التزام المقاومة الوطنية ببناء جيش موحد لحماية كافة أبناء اليمن، مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي تسعى إلى تفتيت البلاد عبر أجندات طائفية مدعومة من إيران، بما يهدد استقرار اليمن والمنطقة؛ وأوضح أن استعادة الدولة تشكل الحل لإنهاء استغلال المليشيا للأطماع الخارجية وتدمير البنية التحتية.

كما تناول دور المقاومة الوطنية في دعم التنمية إلى جانب جهودها العسكرية، كاشفًا عن مشاريع نوعية على الساحل الغربي، أبرزها افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد في الخوخة قريبًا، مشيدًا بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم؛ وأعلن عن مبادرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتوسيع محطات الطاقة الشمسية في مديريتي حيس والخوخة، لتصل كفاءة كل محطة إلى 10 ميجا وات؛ كما أشار إلى تشكيل لجنة للإشراف على مشروع جامعة الحديدة، الذي يهدف إلى تعزيز التعليم والتنمية في المحافظة.

