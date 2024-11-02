افاد مواطنون لكريتر سكاي بانقطاع الانترنت عن مودمات يمن فورجي عن صنعاء ومناطق الحوثيين منذ ساعات.
وبحسب مواطنون فان الخدمة بدات بالعودة على عدة مناطق فيما لازالت منقطعة عن الكثير من المحافظات التابعة للحوثيين
ولم تكشف اتصالات الحوثيين عن سبب انقطاع خدمة فورجي عن مناطقها
انقطاع الانترنت عن صنعاء ومناطق الحوثيين(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 10:02 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون لكريتر سكاي بانقطاع الانترنت عن مودمات يمن فورجي عن صنعاء ومناطق الحوثيين منذ ساعات.
افاد مواطنون لكريتر سكاي بانقطاع الانترنت عن مودمات يمن فورجي عن صنعاء ومناطق الحوثيين منذ ساعات.
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