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اليمنية تزف بشرى سارة بشان طائرتها - أخبار كلمتك

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اليمنية تزف بشرى سارة بشان طائرتها - أخبار كلمتك

اليمنية تزف بشرى سارة بشان طائرتها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:06 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، عودة طائرة AFB نوع ايرباص A320 إلى التحليق مجدداً، بعد توقف دام اكثر من شهرين نتيجة لما تعرضت له من خلل فني في أحد محركاتها.

واشارت الشركة، ان إعادة الطائرة إلى العمل تاتي ترجمة للجهود التي بذلتها قيادة وزارة النقل ممثلة بمعالي الوزير الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، والإشراف المباشر لقيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية ممثلة برئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن ناصر محمود،رغم الصعوبات التي تواجه الشركة في توريد قطع الغيار لاسيما المحركات مباشرة إلى عدن بسبب إرتفاع تكاليف التأمين.

واكدت، ان عودة الطائرة الأضخم في أسطول اليمنية إلى التحليق مجدداً ستعزز استقرار نشاط الشركة وأداء واجبها على النحو المطلوب، لما من شأنه تخفيف الضغط على حركة النقل الجوي في مطارات المحافظات المحررة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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