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غرفة الجلود تنظم ندوة للعارضين بمعرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

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غرفة الجلود تنظم ندوة للعارضين بمعرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

غرفة الجلود تنظم ندوة للعارضين بمعرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:15 مساءً - نظمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة جمال السمالوطي ندوة للشركات العارضة بمعرض القاهرة الدولي للجلود والمقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، في مركز المؤتمرات بمدينة نصر، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض الدولية برئاسة الدكتور محمد الشريف، وتحت رعاية وزارة الصناعة.

 

زيادة صادرات المنتجات الجلدية 

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الهدف من الندوة هو تأهيل الشركات العارضة للتصدير خاصة وأنه تم دعوة مشتريين أجانب لزيارة معرض القاهرة الدولي للجلود لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات العارضة، مما يساهم في زيادة صادرات القطاع، مشيرا إلى أن الغرفة تستهدف من المعرض للعام الثالث على التوالي التصدير في المقام الأول وساعد ذلك على زيادة صادرات القطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

 

وأكد السمالوطي خلال الندوة ضرورة أن تقوم الشركات العارضة بتسعير منتجاتها بشكل منافس والاهتمام بالجودة للقدرة على اختراق الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها من خلال المعرض، وإعطاء صورة إيجابية عن صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية في العالم.

 وأشار إلى أهمية الالتزام بمواعيد التسليم للمنتجات وفقا للعقود التصديرية التي يتم إبرامها للحفاظ على العملاء الخارجيين الذين يتم التعامل معهم.

 

 

وأشار إلى أن الدولة قدمت حوافز كثيرة منها دعم الشحن لبعض الدول الأفريقية بنسبة 80%، لتسهيل اختراق دول القارة السمراء وهي فرصة حقيقية للقطاع لزيادة معدلات التصدير.

ومن جانبه قال مصطفى علام عضو مجلس إدارة الغرفة إنه تم توفير 5 شركات شحن كبرى في معرض القاهرة الدولي للجلود لتسهيل إجراءات التصدير على الشركات العارضة ولمعرفة تكلفة الشحن لكل دولة لإضافته على سعر المنتجات وتحديد التكلفة النهائية للمنتج المصدر.

وقال المهندس محمد محمود عضو مجلس إدارة الغرفة إنه سيتم تشكيل فرق عمل من مجلس إدارة الغرفة والموظفين لمتابعة العارضين على مدار أيام المعرض للرد عن أي استفسارات وتقديم كافة التسهيلات التي تساعد المصانع على إبرام التعاقدات التصديرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعرض هذا العام ومواصلة زيادة صادرات القطاع.

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود تشهد مشاركة 120 شركة محلية وأجنبية، في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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