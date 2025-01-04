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100 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات أودي A3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

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100 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات أودي A3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

100 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات أودي A3 موديل 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:15 مساءً - سيارات أودي، طرح الوكيل المحلي للعلامة الألمانية أودي، سيارات أودي A3 موديلات 2025، بزيادة تصل لـ  100 ألف جنيه في أسعار موديلات 2025،  بسبب العوامل الاقتصادية والتغيرات التي تحدث في قطاع السيارات.

أسعار سيارات  أودي A3 الجديدة 2025 بمصر
 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية أودي كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات بداية من مطلع عام 2025، والمستمرة  وهي كالتالي: 
 

يصل سعر  الفئة الأولي سيدان S-Line نحو  2 مليون و350 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه
 يصل سعر الفئة الثانية سبورت باك S-Line نحو  2 مليون و250 ألف جنيه  بنفس السعر السابق

مواصفات محركات سيارات أودي A3 موديل 2025
 

زودت سيارات اودي  بمحرك تيربو 1400 سي سي 4 سلندر بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، كما يتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات. وتنقل القوة الي العجلات الأمامية من السيارة مع إمكانية التسارع إلى 100 كم في الساعة في 8.4 ثانية. 

حصلت سيارات أودي A3 موديل 2025 على العديد من الأنظمة ستارت ستوب للمحرك ووضعيات قيادة ونظام درايف سلكت وامكانية طي المقاعد الخلفية مع بلوتوث وكاميرا رؤية خلفية ومساعد ركن وبلوتوث في الداخل. كما زاد حجم شاشات السيارة الداخلية للعدادات الديجيتال ونظام المعلومات والترفيه. كما يتاح للسيارة مثبت ومحدد سرعة وفرش جلدي وتعديل مقعد السائق كهربائيًا ووضعية ايكو الاقتصادية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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