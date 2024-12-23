تبدأ من 18 لـ 750 جنيهًا، أسعار نتائج العام الميلادي الجديد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:00 مساءً - أسعار نتائج العام الميلادي الجديد، مع اقتراب بدء العام الميلادي الجديد 2025، يحرص المواطنين على اقتناء نتيجة تقويم العام التي تشمل التقويمين الميلادي والهجري، فضلًا عن التقويم القبطي في بعض التصميمات، يضاف إلى ذلك مواقيت الصلاة.

اسعار نتيجة العام الميلادي 2025، فينو

تصميمات متعددة لنتائج العام الميلادي الجديد

وتتنوع تصميمات نتائج العام الميلادي للغلاف والمقاسات ومنها من يصنع من الكرتون أو الخشب إضافة إلى المعدن، وهناك من يختار نتيجة تقويم العام الميلادي الجديدة باعتبارها قطعة ديكور جديدة تضاف إلى المنزل، بتصميمات مميزة.

اسعار نتيجة العام الميلادي 2025، فينو

نتيجة العام الميلادي الجديد وسيلة دعائية للشركات

وتعد النتائج أحد وسائل الداعية والإعلان للشركات والمؤسسات والمحال التجارية، حيث يحرص أصحابها على توزيع نتيجة العام الميلادي الجديد كهدية ووسيلة دعائية في آن واحد.

اسعار نتيجة العام الميلادي 2025، فينو

عروض على أسعار نتيجة العام الميلادي الجديد

ولهذا الغرض؛ قدمت بعض المطابع عروض على أسعار نتيجة العام الميلادي الجديد للشركات والمؤسسات «جملة» لتبدأ من 18 وحتى 20 جنيهًا للنتيجة صغيرة الحجم بالبلوك، بينما تتراوح سعر نتيجة السنة الجديدة بالبلوك متوسطة الحجم من 33 إلى 40 جنيهًا.

اسعار نتيجة العام الميلادي 2025، فينو

عروض على نتيجة الحائط للجملة حسب العدد

كما قدمت بعض المطابع عروض على نتيجة الحائط للجملة والتي منها عرض 100 نتيجة حائط بسعر 3500 جنيه، 200 نتيجة بسعر 6200 جنيه، 300 نتيجة بسعر 8700 جنيه، 500 نتيجة بسعر 13 ألف جنيه، أما الـ 1000 نتيجة فبسعر 25250 جنيهًا، أي أن النتيجة بسعر 25.25 جنيه داخل العرض.

اسعار نتيجة العام الميلادي 2025، فينو

أسعار نتيجة حائط 2025 قطعة ديكور متكاملة

فيما قدمت بعض المحال نتيجة حائط 2025 باعتبارها قطعة ديكور متكاملة؛ مصنوعة من 5 طبقات خشب مقاس 50* 30 سم، تتكون من بلوك نتيجة 2 لون تتحتوي على التاريخ الهجري والميلادي ومواقيت الصلاة، و4 أماكن حامل مفاتيح، ومرآة قطرها 25 سم وإضاءة ليد، وتتراوح أسعار نتيجة الحائط 5 طبقات من 450 إلى 750 جنيهًا.

اسعار نتيجة العام الميلادي 2025، فينو

بلوكات منفصلة لتقويم العام الجديد

كما يوجد تصميمات لنتيجة متكاملة تتتكون من الإطار والبلوك، يوجد بلوكات منفصلة لتقويم العام الجديد.

أسعار بلوك العام الجديد

وعن أسعار بلوك العام الجديد فتتراوح من 17 إلى 39 جنيهًا، وتختلف سعر البلوك وفقًا لعدد وخامة الورق وحجم ومقاس البلوك.

اسعار نتيجة العام الميلادي 2025، فينو

أسعار نتائج العام الميلادي الجديد في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ تستعرض «كلمتك» أسعار نتائج العام الميلادي الجديد في المحال التجارية والمكتبات، وعلى المتاجر الإلكترونية للبيع بنظام «أونلاين»، في السطور الآتية:

بلغ سعر نتيجة حائط خشب 165 جنيهًا.

بلغ سعر نتيجة حائط خشبية بتصميم ساعة دوارة نحو 450 جنيهًا.

تراوح سعر نتيجة وتقويم مكتب بقاعدة من الكارتون المقوى من 295 إلى 365 جنيهًا.

تراوح سعر نتيجة خشب للديكور على أشكال فاكهة من 219 إلى 350 جنيهًا.

بلغ سعر نتيجة مكتب بتصميمات مختلفة لكل شهر نحو 295 جنيهًا.

تراوح سعر نتيجة مكتب خشبية بتصميم مخطط تفصيلي الأيام والشهور من 280 إلى 500 جنيه.

بلغ سعر نتيجة ديكور خشب مزودة بليد مضيء بتصميم فيونكة مقاس 29*16 سم نحو 500 جنيه.

اسعار نتيجة العام الميلادي 2025، فينو

سعر نتائج العام الميلادي الجديد في المحال التجارية

تراوح سعر نتيجة مصنوعة من المعدن مع فاز بورسلين من 300 إلى 500 جنيه. تراوح سعر نتيجة مكتب معدنية بتقويم دائم مصنوع من الخشب مضيء من 413 إلى 600 جنيه. وتراوح سعر نتيجة حائط خشبية بتصميمات آيات قرآنية وأدعية من 70 إلى 90 جنيهًا. يبلغ سعر نتيجة حائط بدون بلوك بنظام عرض السنوات في صفحة واحدة «كل شهر منفصل» نحو نحو 55 جنيهًا.

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