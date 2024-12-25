انخفاض أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 25-12-2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر نحو 10 جنيهات فى الجرام خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيهًا “بيع”، 4245 جنيهًا “شراء”.



سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيهًا “بيع”، 3715 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3197 جنيهات “بيع”، 3184 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29840 جنيهًا “بيع”، 29720 جنيهًا “شراء”.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية

وواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بعد فترة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة؛ لكنه أشار إلى تخفيضات أصغر في عام 2025. ويركز المستثمرون الآن على مدى تدريجية خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة العام المقبل؛ حيث تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليص جاذبية الذهب بوصفه سلعة غير مدرة للعائد.

وارتفعت أسعار الذهب هذا العام بنحو 27 في المائة حتى الآن، وهو أفضل عام لها منذ عام 2010، مدفوعة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وتخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك الكبرى.

وارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 29.68 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 935.21 دولار، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 941.28 دولار.

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