افاد مواطنون لكريتر سكاي بحدوث واقعة طعن بشارع عبدالقوي بالشيخ عثمان بعدن.
وبحسب مواطنون فان شخص قام بطعن اخر بسبب رميه لدولاب على جداره .
واشاروا الى ان المواطن قام برمي الدولاب قبل يومين على الجدار ليقوم الشخص بعد يومين باستدعاء المواطن الى وسط الخط وقام بتوجيه له طعنتين وحدة باليد واخرى بالصدر مع مرور عربة عسكرية
طعن مواطن بشارع شهير بعدن لسبب صادم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون لكريتر سكاي بحدوث واقعة طعن بشارع عبدالقوي بالشيخ عثمان بعدن.
افاد مواطنون لكريتر سكاي بحدوث واقعة طعن بشارع عبدالقوي بالشيخ عثمان بعدن.
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