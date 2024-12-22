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تحديث الصناعة يستعرض خدماته في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة وتحسين وزيادة التنافسية والتسويق الرقمي - أخبار كلمتك

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تحديث الصناعة يستعرض خدماته في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة وتحسين وزيادة التنافسية والتسويق الرقمي - أخبار كلمتك

تحديث الصناعة يستعرض خدماته في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة وتحسين وزيادة التنافسية والتسويق الرقمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - عقد مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالسويس، الندوة للتعريفية الثانية بمنطقة القناة  للتعريف بخدمات المركز والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة وتحسين وزيادة التنافسية والتسويق الرقمي.

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هذا بـالإضافة إلى برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية التابع للوزارة الفيدرالية الألمانية لشؤون الاقتصاد وحماية المناخ.

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وتم خلال الندوة تقديم تعريف شامل حول خدمات المركز في تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين بالقطاع الصناعي لزيادة تنافسية المنتجات.

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وحضر الندوة كل من العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور محمد حسن بالهيئة العامة للإستثمار بالسويس ولفيف من أعضاء الجمعية من بينهم؛ والدكتور محمد حمزة أستاذ البيئة بجامعة السويس رئيس لجنة شئون البيئة والإقتصاد الأخضر بالجمعية ومحمد قاسم رئيس الجمعية ونائبه مؤمن صموئيل وعددًا من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات الصناعية بالسويس.

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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