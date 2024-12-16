حصاد مبيعات السيارات SUV خلال أول 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - سيارات الكروس أوفر، استطاعت سيارات الكروس أوفر أن تحسن من مبيعاتها في السوق المصري خلال أول 10 أشهر من عام 2024، وذلك لتوجه الكثير من الفئات نحو السيارات متعددة الاستخدامات SUV من الفئة C، مما ساهم فى تحسين مبيعاتها فى الاسواق المصرى، والاتجاه نحو تصنيعها محليآ.

وكشف تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، حصة مبيعات السيارات متعددة الاستخدامات SUV من الفئة C، فى السوق المصرى خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بعد تصدر سيارات شيرى المركز الاول فى المبيعات.

ونرصد أرقام واحصائيات السيارات متعددة الاستخدامات SUV من الفئة C، في التقرير التالي:-

شيري تيجو 7 تتصدر مبيعات SUV بمصر

1- سيارات شيري تيجو 7 في الصدارة بمبيعات 2.981 سيارة وحصة 18%.

2- سيارات كيا سبورتاج في المركز الثاني بمبيعات 2.091 سيارة وحصة 13%.

3- سيارات شيري تيجو 4 برو 2.085 سيارة وحصة 13%.

4- سيارات MG RX5 بمبيعات 1.058 سيارة وحصة 6%.

5- سيارات رينو أوسترال 820 سيارةوحصة 5%.

6- سيارات شيري تيجو 3 بمبيعات 685 سيارة وحصة 4%.

7- سيارات هيونداي توسان بمبيعات 669 سيارة وحصة 4%.

8- سيارات أوبل جراند لاند بمبيعات 591 سيارة وحصة أقل من 4%.

9- سيارات MG HS بمبيعات 544 سيارة وحصة 3%.

10- سيارات بايك X55 بمبيعات 474 سيارة وحصة أقل من 3%.

11- سيارات سيتروين C5 اير كروس بمبيعات 458 سيارة وحصة أقل من 3%.

12- سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس بمبيعات 454 سيارة وحصة أقل من 3%.

13- سيارات نيسان قشقاي 433 سيارة وحصة أقل من 3%.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.