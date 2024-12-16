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ميناء الإسكندرية يحتل المرتبة الأولى كأهم موانئ التصدير خلال 2023 - أخبار كلمتك

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ميناء الإسكندرية يحتل المرتبة الأولى كأهم موانئ التصدير خلال 2023 - أخبار كلمتك

ميناء الإسكندرية يحتل المرتبة الأولى كأهم موانئ التصدير خلال 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - رصدت  النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023 الصادرة عن الجهاز   المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عدد من  المؤشرات الهامة، والتى نرصدها خلال السطور التالية 

التوزيع النسبي طبقا لأهم موانئ التصدير

رصدت  النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023، التوزيع النسبي طبقا لأهم موانئ التصدير كالتالى: 

1- جاءت  الإسكندرية  في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات

2- يليها مينـاء  مطارات القاهرة  بنسبة 14.8٪

3- السويس  بنسبة 14.4٪

4- ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة  9.2%

5- ميناء  دمياط  بنسبة 8.0٪

6- ميناء  الدخيلة بنسبة 4.4٪.

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الصادرات  خلال عام 2023

 
 وقالت نتائج النشرة ان إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل  52.2  مليار  دولار  عام  2022 بانخفاض  بلغت نسبته 18.5 ٪.

 

 

 وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.44 مليـار دولار عــام 2023  مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته  0.2 ٪.


بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار  عام 2023  مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض  بلغت   نسبته 58.0 ٪. 

 

 

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التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع

بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال  عام 2023  في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة  الصادرات المصرية.

ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية. يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.

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أهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها

1- بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار  عام 2023  مقابل  3.2 مليار دولار   عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها  17.6 ٪.


2- بلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪.


3- بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها  2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل  2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها  3.0٪.


4- بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها  1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل  2.4  مليار دولار عام 2022  بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪.


5- بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام  2023   مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها  32.3٪.

 

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التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها

1- جاءت في المرتبة الاولي  تركيا  بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار  لعام 2022. 

2- في المرتبة الثانية جاءت إيطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023  مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022.
3- جـــاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة  6.2٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا إلى 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022. 

4- جاءت في المرتبة الرابعة دولة الإمارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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