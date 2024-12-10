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تجارب نهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميًا فى مصر - أخبار كلمتك

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تجارب نهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميًا فى مصر - أخبار كلمتك

تجارب نهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميًا فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - خدمة أبل باي، تصدرت خدمة أبل باي للدفع، محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع الحديث حول اقتراب إطلاق الخدمة رسميا في مصر، بمشاركة عدد من البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

 

تجارب نهائية لإطلاق خدمة أبل باي للدفع 

وكشف عدد من المصادر، عن إجراء التجارب النهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع رسميا فى مصر، وسط مشاركة فعالة من بنوك مصرية، مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر، للمساعدة في استخدام الخدمة للدفع الإلكتروني لشراء السلع أو استخدام الخدمات المختلفة.

خدمة أبل باى للدفع، كلمتك
خدمة أبل باى للدفع، كلمتك

وتتيح خدمة أبل باي، إمكانية قيام المواطنين في استخدامها للحصول على الخدمات أو شراء السلع من التجار بشكل سهل وبسيط، عبر استخدام تطبيق آبل باي على هواتف آيفون.

 

تفعيل خدمة ترميز البطاقات على أبل باي

وأوضحت المصادر، أنه بعد إجراء التجارب النهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع، في 3 بنوك عاملة في مصر اليوم الثلاثاء، سوف يتم تفعيل الخدمة في باقي البنوك العاملة في السوق المصرية تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

تفعيل خدمة ترميز البطاقات على أبل باى، كلمتك
تفعيل خدمة ترميز البطاقات على أبل باى، كلمتك

خدمة ترميز البطاقات على Apple Pay

وأشارت المصادر إلى أن 3 بنوك كبرى عاملة في مصر، وهي الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي CIB، بدأت اليوم الثلاثاء في التجارب النهائية، لتفعيل خدمة ترميز البطاقات على Apple Pay لأول مرة في السوق المصرية.

 

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن بدء تفعيل خدمة ترميز البطاقات بصورة تجريبية مع أحد البنوك خلال الربع الثاني من 2024.

خدمة ترميز البطاقات، كلمتك
خدمة ترميز البطاقات، كلمتك

خدمة ترميز البطاقات

وكان مجلس إدارة البنك المركزي، أعلن في فبراير 2023، القواعد المنظمة لخدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر باستخدام التطبيقات على هذه الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة.

تعزيز التطور الرقمي في البنوك

يأتي إصدار القواعد الجديدة استمرارا لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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