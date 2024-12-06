درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

إحباط محاولة راكب إيطالي تهريب ساعات رولكس في مطار شرم الشيخ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إحباط محاولة راكب إيطالي تهريب ساعات رولكس في مطار شرم الشيخ - أخبار كلمتك

إحباط محاولة راكب إيطالي تهريب ساعات رولكس في مطار شرم الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:39 مساءً - نجحت جمارك مطار شرم الشيخ في إحباط محاولة راكب إيطالي تهريب ساعات فاخرة ماركة رولكس.

محاولة تهريب ساعات رولكس في مطار شرم الشيخ


وذلك بصالة الركاب بمبنى ٢، حيث اشتبه محمد صلاح سعيد، مأمور الجمرك المكلف بالعمل على اللجنة الجمركية، في راكب إيطالي الجنسية، فعرض الأمر على حسن حمدي ريشة، مدير جمرك تفتيش الركاب، الذي أيد الاشتباه وأمر بوضع حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة.

0660fffc43.jpg
69a8923b02.jpg

وجاء ذلك بمعرفة محمود سعيد الشاذلي، مأمور الجمرك بإدارة الفحص، وتحت إشراف أبو القاسم العتربي، رئيس قسم الفحص.

وتبين وجود علب ساعات فارغة، فتم تكليف محمد أحمد الخولي بتفتيش حقائب الراكب فعثر على علب ساعات مدون عليها رولكس فارغة فاشتبه في ملابس الراكب، فعرض على أحمد حسن أبو زيد نائب مدير الجمرك الذي كلفه بتفتيش الراكب ذاتيا بحضور لجنة تفتيش ذاتي مكونة من محمد الخولي ومصطفى خيري الفقي وأحمد إبراهيم الحفناوي وبحضور سلامة جاهين، رئيس قسم الأمن الجمركي، وأسفر التفتيش عن العثور على ثلاث ساعات ماركة رولكس باهظة الثمن مخبأة بملابس الراكب التي كان يرتديها.

وبالعرض على سلمي سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، ومحمد لطفي عامر مدير عام جمارك الفروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤، وتشكيل لجنة؛ لتحريز المضبوطات من أشرف عمر محمود وأحمد محمد علي ومحمد رضا حزمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق