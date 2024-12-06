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أسعار السمك اليوم، البلطي بـ 74 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار السمك اليوم، البلطي بـ 74 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي بـ 74 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:25 صباحاً - أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار السمك 

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

 «كلمتك» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

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أسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 74 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 69 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
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سعر السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.
  • تراوح  سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
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سعر السمك اليوم

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
  9. تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 600 جنيه للكيلو حسب الحجم.
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السمك

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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