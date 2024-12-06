قفزة في اليوريا العادي وانخفاض نترات النشادر، أحدث أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 02:14 صباحاً - تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 17928.5 جنيه للطن، بانخفاض 1478 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 14 ألف جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 11797.5 جنيه للطن، بارتفاع 1728 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 13680 جنيهًا، بانخفاض 1437 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 11600 جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 19464.2 جنيه للطن، بانخفاض 754.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 15 ألف جنيه و21 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 14061.8 جنيه للطن، بارتفاع 2469 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 5060 جنيه و20 ألف جنيه.

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