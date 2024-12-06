ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 25 مسجدا جديدا - أخبار كلمتك

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 25 مسجدا جديدا - أخبار كلمتك

86.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

86.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

بالميراس وش السعد، تاريخ مواجهات الأهلي مع النادي البرازيلي قبل صدام المونديال - أخبار كلمتك

بالميراس وش السعد، تاريخ مواجهات الأهلي مع النادي البرازيلي قبل صدام المونديال - أخبار كلمتك

رضا عبد العال: الأهلي لن يحقق أي إنجاز بمونديال الأندية في وجود كولر - أخبار كلمتك

رضا عبد العال: الأهلي لن يحقق أي إنجاز بمونديال الأندية في وجود كولر - أخبار كلمتك

غدا، إعادة تشغيل الطريق الدائري القوس الغربي بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

غدا، إعادة تشغيل الطريق الدائري القوس الغربي بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

لافروف: ترامب رجل قوي وودود لكن هذا لا يعني أنه مؤيد لروسيا - أخبار كلمتك

لافروف: ترامب رجل قوي وودود لكن هذا لا يعني أنه مؤيد لروسيا - أخبار كلمتك

إشبيلية يهزم أولوت بثلاثية ويبلغ دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

إشبيلية يهزم أولوت بثلاثية ويبلغ دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

بشير التابعي: زيزو لو راح الأهلي "القيامة هتقوم" ولن يفيده في مونديال الأندية - أخبار كلمتك

بشير التابعي: زيزو لو راح الأهلي "القيامة هتقوم" ولن يفيده في مونديال الأندية - أخبار كلمتك

أمنية وهتتحقق، ماذا قال محمد الشناوي عن مواجهة ميسي بكأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أمنية وهتتحقق، ماذا قال محمد الشناوي عن مواجهة ميسي بكأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

قفزة في اليوريا العادي وانخفاض نترات النشادر، أحدث أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

قفزة في اليوريا العادي وانخفاض نترات النشادر، أحدث أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

قفزة في اليوريا العادي وانخفاض نترات النشادر، أحدث أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قفزة في اليوريا العادي وانخفاض نترات النشادر، أحدث أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

قفزة في اليوريا العادي وانخفاض نترات النشادر، أحدث أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 02:14 صباحاً - تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
اسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 17928.5 جنيه للطن، بانخفاض 1478 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 14 ألف جنيه و20 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 11797.5 جنيه للطن، بارتفاع 1728 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 13680 جنيهًا، بانخفاض 1437 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 11600  جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 19464.2  جنيه للطن، بانخفاض 754.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 15 ألف جنيه و21 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 14061.8 جنيه للطن، بارتفاع 2469 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 5060 جنيه و20 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق