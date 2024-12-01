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أسعار الذهب اليوم الأحد، وهذه توقعات الأسعار خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الأحد، وهذه توقعات الأسعار خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأحد، وهذه توقعات الأسعار خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد، وبالتزامن مع بداية شهر ديسمبر داخل الأسواق المحلية بعد أن شهدت آخر تعاملات شهر نوفمبر زيادة بقيمة 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3162 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب 29520 جنيهًا.

 

ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.

خبير يكشف توقعاته لأسعار الذهب لشهر ديسمبر

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحد تجار الصاغة: إن الذهب متوقع له الصعود الفترة المقبلة.

وأوضح سكرتير الشعبة السابق في تصريحات خاصة، أن الذهب يتأثر بالعديد من العوامل المختلفة داخل الأسواق المحلية؛ من بينها العرض والطلب والسعر العالمي في البورصة وكذلك الأحوال الاقتصادية العالمية.

ولفت نادي نجيب إلى أن الذهب شهد على مدار اليومين الماضيين ارتفاعا ملحوظا في الأسعار ورغم الانخفاض الذي كان في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، إلا أن الذهب أخذ في الارتفاع وتعويض بعض التراجع.

وأضاف أن الطلب على الذهب العالمي والمحلي وكذلك السعر في البورصة العالمية يؤدي إلى زيادة الأسعار مستقبلا.

وشهدت أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر 2024 حالة من التباين الشديد داخل الأسواق المحلية والبورصات العالمية.

سعر أونصة الذهب خلال نوفمبر 

وسجلت الأونصة العالمية فى بداية شهر نوفمبر 2770 دولارا للأونصة، بينما اختتمت الشهر الجاري عند مستويات 2658 دولارا للأونصة.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأونصة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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