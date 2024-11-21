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"التصديري للحاصلات": الإنتاج الزراعي أحد أهم عوامل رفع القيمة المضافة للصناعة - أخبار كلمتك

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"التصديري للحاصلات": الإنتاج الزراعي أحد أهم عوامل رفع القيمة المضافة للصناعة - أخبار كلمتك

"التصديري للحاصلات": الإنتاج الزراعي أحد أهم عوامل رفع القيمة المضافة للصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:19 مساءً - أكد هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الإنتاج الزراعي، أحد أهم وأقدم الميزات النسبية لمصر في محور رفع القيمة المضافة للصناعة والاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، حيث يمثل أحد أبرز الحلول السريعة لتجاوز أية تحديات اقتصادية.

ضرورة تشجيع الدولة للاستثمار الزراعي

وأكد عضو اتحاد الصناعات ضرورة تشجيع الدولة للاستثمار الزراعي، وتوفير كافة المحفزات لجميع القطاعات المرتبطة به، سواء حوافز مالية تتمثل في توفير التمويل المناسب والدعم الفني للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضا الحوافز الضريبية والإجرائية خاصة المتعلقة بتخصيص الأراضي ومدة حق الانتفاع.

وأكد هيثم الهواري أهمية معرض الوادي الجديد الزراعي  الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة  ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط وعددًا من الوزراء والمحافظين.

ويقام المعرض بالتعاون بين محافظة الوادي الجديد ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

المعرض يساهم في المساهمة في إحداث التكامل بين الإنتاج الزراعي

وأشار إلي أن المعرض يساهم في المساهمة في إحداث التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعة الوطنية والضروري لدعم التصنيع الزراعي وتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات.

ولفت إلي أن المرحلة الحالية تتطلب الاهتمام بزيادة ونمو الحاصلات الزراعية  وذلك من خلال  الاهتمام بكل  مقومات وعناصر الزراعة والتصنيع من أجل التصدير وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة من المنتجين والموردين ومقدمي الخدمات بنا ينعكس  تعزيز حركة  فرص نمو  الصادرات والتصنيع الزراعي.

وأشار إلي أن هناك مجالات  متنوعة لديها فرص للنمو مثل التصنيع الزراعي، والاقتصاد الاخضر مثل منتجي ومصنعي التمور، والنباتات الطبية والعطرية، والخضروات والفواكه، والاسمدة، والكيماويات، والتعبئة والتغليف، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات، والوقاية من الأمراض والآفات، وتصنيع وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، وشركات تصنيع الطاقة النظيفة والمتجددة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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