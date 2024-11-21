بعد صعود الجرام 105 جنيهات.. تعرف على أسباب صعود المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - شهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعًا بقيمة 105 جنيهات تقريبًا فى الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية هذا الأسبوع.

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد تجار الصاغة، أن المعدن الأصفر يرتفع على مدار الأيام الثلاثة الماضية بصورة ملحوظة.

وأوضح السكرتير السابق لشعبة الذهب بالغرفة التجارية أن الذهب شهد صعودًا ملحوظًا محليًّا بعد ارتفاع سعر الأونصة العالمية، لافتا إلى أن الصراعات الدائرة فى غزة وبين روسيا وأوكرانيا، والتطورات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تساهم فى اشتعال أسعار الذهب.

ولفت سكرتير الشعبة السابق فى تصريحات له، إلى أنه من المتوقع أن يظل الذهب مرتفعًا إذا استمرت نفس الأسباب فى الحدوث وهو زيادة السعر العالمى للاوقية واستمرار الصراعات والحروب.

وتابع سكرتير الشعبة السابق إلى أن الطلب على الذهب العام الجاري كان متوسط على المستوى المحلي.

أسعار الذهب العالمية اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

بورصة الذهب

وزادت العقود الفورية للذهب 0.2% مسجلة 2654.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولار للأوقية.

كانت أوكرانيا قد أطلقت أمس الأربعاء وابلا من صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأمريكية.

خفض أسعار الفائدة القادم

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي زاد من التوترات الجيوسياسية.

وذكر مؤشر فيدووتش لشركة سي.إم.ئي للخدمات المالية أن الأسواق ترى الآن احتمالا بنسبة 54 بالمئة بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 30.99 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.46 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1021.73 دولار.

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