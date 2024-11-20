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انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار البيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار البيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار البيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر انخفاضات تراوحت ما بين 4 و7 جنيهات، مقابل استقرار أسعار البيض البلدي.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

 كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، وأنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسلم 150 جنيهًا للطبق.

طرح البيض في السلاسل الغذائية بسعر 150 جنيهًا

ويشتمل الاتفاق المعلن بين اتحاد منتجي الدواجن وهذه السلاسل؛ على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 138 جنيهًا و147 جنيهًا، بانخفاض تراوح ما بين 5 و7 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 140 إلى 149 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

 وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 142 جنيهًا إلى 152 جنيهًا، بانخفاض تراوح ما بين 4 و7 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 143 جنيهًا إلى 154 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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