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رئيس البورصة ومحافظ الشرقية يعقدان لقاءً حواريًا مع طلاب جامعة الزقازيق - أخبار كلمتك

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رئيس البورصة ومحافظ الشرقية يعقدان لقاءً حواريًا مع طلاب جامعة الزقازيق - أخبار كلمتك

رئيس البورصة ومحافظ الشرقية يعقدان لقاءً حواريًا مع طلاب جامعة الزقازيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - عقد أحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والمهندس حازم الأشموني - محافظ الشرقية  لقاءً حواريًا مع طلاب جامعة الزقازيق وشباب المحافظة عقب مشاركتهم حضور ندوة تثقيفية حول أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.
وأوضح الشيخ أنه لابد من تنمية الفكر الاستثماري لدى الشباب وأشار إلى مزايا الاستثمار بالبورصة والتي توفر تنوعا ما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

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ويأتي ذلك ضمن فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية في نسخته التاسعة والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمستشار العسكري للمحافظة والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.


وقد أكد رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على نشر الثقافة المالية بين الشباب وتوسيع قاعدة المستثمرين من مختلف المحافظات لافتًا إلى أن الأسواق المالية توفر فرصًا متنوعة للشركات لزيادة مصادر التمويل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي الاستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة، خاصةً لدى فئة الشباب، بوصفها وسيلة للاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وليست مجرد مضاربات.

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كما أوضح الشيخ أهمية تنمية مفاهيم  الاستهلاك الرشيد ليكون  بقدر الاحتياج، مع الحرص على توفير مبالغ للادخار بحيث يصبح " ادخارا تراكميا" عبر الزمن، على أن يتحول مع الوقت إلى "استثمار تراكمي" مدروس بحيث يتم استثمار المبلغ المدخر للحفاظ علي قيمة النقود والمساهمة في التنمية المجتمعية والاقتصادية.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أهمية البورصة المصرية في تعزيز الاقتصاد الوطني مؤكدًا ضرورة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها القيد والإستثمار بالبورصة بمختلف الأنشطة والمجالات.

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وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تتمتع بتنوع اقتصادي وزراعي وسياحي واضح وتسعى للشراكة مع البورصة المصرية لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الإقتصادية العاملة بالمحافظة لمساعدة الشركات على الوصول إلى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.

وقال محافظ الشرقية "إن لقاءنا اليوم يُعد فرصة طيبة للتعرف على مزايا البورصة المصرية وآلية جديدة للتعاون والتنسيق مع المحافظة لنشر ثقافة الشمول المالي والتعريف بأنشطة البورصة وتحقيق الشراكة اللازمة لتعزيز الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية".

وخلال اللقاء تم فتح باب الحوار مع الشباب للرد على استفساراتهم بشأن كيفية الإستفادة من القيد والاستثمار  بالبورصة المصرية والتعرف علي آليات القيد والاستثمار بها والضوابط والمعايير التي تضمن فعالية الاستثمار وتحقيق الأهداف المرجوة من الإنضمام إلى سوق المال.

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حرص محافظ الشرقية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على التقاط صورة تذكارية مع الشباب لتعزيز الوعي الاستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة خاصة لدى فئة الشباب.

اختتمت فعاليات المؤتمر بتفقد القافلة الطبية العلاجية والمقامة بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة البورصة المصرية  للتنمية المستدامة (الذراع المجتمعي للبورصة المصرية) ومؤسسة راعي مصر للتنمية بوحدة طب الأسرة بهرية رزنه بمركز الزقازيق والتي تضم تخصصات (عظام - أطفال – باطنة – رمد)

أشاد المحافظ ورئيس البورصة - رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية  للتنمية المستدامة  بدور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية وتعاونها المثمر والبناء مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرات الصحية لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان وصولًا لمجتمع صحي وسليم.

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وتابع  المحافظ ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أعمال توقيع الكشف الطبي على نحو ٨٠٠ مريض بالعيادات المختلفة وتفقدا سير العمل بعيادتي العظام والرمد وشهدا توزيع النظارات الطبية على المستفيدين من القافلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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