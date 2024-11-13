السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:36 مساءً - أعلن المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمهندس هانى سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا " خلال يومي 16 و17 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

ينظم المعرض سنويًّا كلًا من المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن المعرض يستهدف التأكيد على مكانة مصر المحورية كونها مركزًا رئيسيًا بالقارة الأفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الملابس الجاهزة، الألياف، الغزول، والإكسسوارات، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة الاسترايتجية بمصر تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على إنفراد القطن المصري بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.

قال المهندس هانى سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات: إن ديستنشن أفريقا المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير ويجمع بين أكثر من 220 من كبرى الشركات والماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع وأكثر من 85 عارض من أكبر مصدري قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات فى مصر.

وأكد الثنائي أن المعرض قد شهد نجاحًا متزايدًا خلال دوراته السابقة، وأنه يمثل فرصة هائلة لصادرات قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات للنفاذ إلى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو إختراق أسواق تصديرية جديدة، كما يتيح الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على زيادة الصادرات.

ويسهم معرض ديستينشين أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات وتوجيهها الى الأسواق العالمية خاصة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كما توقعا أن تشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التى تتسق مع أهداف الدولة المصرية لزيادة الصادرات الصناعية، حيث اكتسب المعرض شهرة عالمية بين المشتريين الدوليين للحضور إلى مصر والإستيراد من سلاسل الإمداد المصرية والإفريقية.

تعريف بالمعرض

يقام على هامش المعرض برنامج للزيارات الميدانية للمصانع المصرية والذي يهدف إلى تعريف المستوردين الأجانب بالإمكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية فضلًا عن تبني مبادئ الإنتاج الأنظف وممارسات الاستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع.

يشار إلى أن قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات هما ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر ويمثلان 3% من الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 6500 مصنع بإجمالي عمالة تصل إلى حوالي مليوني عامل.

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