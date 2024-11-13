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تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

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تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك


القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات الدعوة إلى عدد من التجار ورجال صناعة الملابس  في الجانب الليبي  لزيارة المعارض التي تدعمها الغرفة بالقاهرة وعقد لقاءات  تجارية مع رجال القطاع  لزيادة علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.


 

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وأكد الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة بأن تلك الدعوة  تأتي  بعد  مشاركة  الغرفة ضمن  وفد لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية والذي شارك  في ملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.

 

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  وعقب اللقاءات التي عقدها الجانب المصري  مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي  محمد الحويج والسيد محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبى بحضور السفير المصري بطرابلس.

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  حيث تناولت اللقاءات بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات  التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية وكيفية زيادات صادرات الملابس  المصرية الي الجانب الليبي وتلبية احتياجات السوق المحلية هناك  وتذليل الصعوبات التي  تواجه الطرفين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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