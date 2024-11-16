رجال الأعمال تعلن انطلاق ٣ بعثات تجارية اقتصادية لكبرى الدول الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - في إطار السعي الجاد لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز التعاون الإقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية بين مصر والدول الإفريقية، وفي ظل العلاقات المتميزة التي تربط الجمعية بشركائها الاستراتيجيين، تُجري الجمعية استعدادات مكثفة ومخططة لإطلاق ثلاثة بعثات تجارية إلى كلٍ من الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وبوروندي، تأتي هذه البعثات بالتعاون المثمر مع سفراء الدول المعنية وبمشاركة مجموعة من الشركات المصرية الرائدة، بهدف فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

وتتماشى هذه الجهود مع توجيهات القيادة السياسية في مصر لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وأيضا في ضوء اتفاق مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية على تعزيز التنسيق والتشاور بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والقارة الإفريقية بشكل عام، الأمر الذي تم تأكيده من خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي.

استدامة العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هذه البعثات تأتي ضمن استراتيجية الجمعية لتعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم التوجه المصري نحو تقوية واستدامة العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن "التواجد المصري في الأسواق الإفريقية ليس فقط فرصة اقتصادية بل هو أيضًا التزام جاد بغرض دعم التنمية المشتركة" مضيفًا أن هذه المبادرات تُعزز من الدور المصري في القارة السمراء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لتحقيق الاستقرار والنمو.

وأشار الشرقاوي إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة قد عملت بشكل مكثف على تنظيم هذه البعثات بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشركاء المحليين في كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وبوروندي، لضمان توفير بيئة تتيح للشركات المصرية التعرف عن كثب على احتياجات الأسواق الإفريقية ومتطلباتها، وقال: "نستهدف من خلال هذه الزيارات فتح أبواب جديدة للتعاون وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في مصر وإفريقيا بشكل عام، وهذه الدول على وجه الخصوص".

وأكد الشرقاوي على أهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه البعثات في تحقيق رؤية مصر للاندماج الاقتصادي مع القارة الإفريقية، موضحًا أن الجمعية تُركّز على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تتيح فرصًا اقتصادية كبيرة مضيفًا أن تعزيز الشراكات في مجالات عدة مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، التشييد والبناء والتكنولوجيا يمثل أحد أهم محاور التعاون الذي تحرص الجمعية على دعمه من خلال هذه البعثات، مما يعزز من الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية.

وسوف تنطلق بعثة رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى الكونغو الديمقراطية في الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع رئيس الغرفة التجارية الكونغولية، السيد جورج أوكيتابيز، حيث تهدف هذه البعثة إلى دعم وتقوية التعاون التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية، وسيتم خلالها تنظيم لقاءات ثنائية مع مجموعة واسعة من الشركات الكونغولية، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص و44 شركة حكومية، كما سيشارك في الفعاليات 4 وزراء من الحكومة الكونغولية، إلى جانب اجتماعات مع جهات حكومية ووزارية مختلفة، وتشمل البعثة جولات ميدانية في الأسواق المحلية، مما يتيح للشركات المصرية فرصة التعرف المباشر على فرص الاستثمار وتلبية احتياجات السوق الكونغولي بشكل فعَال.

كما سيقام منتدى الأعمال المصري الأوغندي في العاصمة الأوغندية، بالتعاون مع شركة "أجوف"، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، خلال الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر والذي سيستهدف جميع القطاعات الاقتصادية، ويضم مشاركة واسعة من أكثر من 14 شركة مصرية وأكثر من 144 شركة أوغندية، كما سيتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل إلى جانب جولات ميدانية في الأسواق المحلية، لتمكين المشاركين من استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والأوغندية في مختلف المجالات.

جدير بالذكر انه في إطار التعاون المشترك بين مصر وبوروندي، ستتوجه بعثة رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى بوروندي يومي 5 و6 ديسمبر القادم، بالتنسيق مع السفير عمر نتيزيمبيري، سفير بوروندي في مصر، حيث ستشمل فاعليات البعثة حضور مائدة مستديرة تحت عنوان " المؤتمر البوروندي الاستثماري الأول" تحت رعاية رئيس جمهورية بوروندي بمشاركة أكثر من 10 شركات مصرية من أبرز الشركات المتخصصة في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات بوروندية، بما في ذلك وزارات المالية، والشئون الخارجية والتعاون الدولي، والتجارة، والنقل، والصناعة، والسياحة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بين البلدين.

تحرص جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه البعثات، حيث تم عقد عدة اجتماعات تحضيرية مع الجهات المعنية وسفراء الدول الأفريقية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة ودعم التنمية الاقتصادية للقارة، لذا فمن المتوقع أن تفتح هذه البعثات آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول، بما يعزز من دور مصر القيادي في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع القارة الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة المشتركة.

وفي الختام، تأتي هذه البعثات التجارية لتؤكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالمساهمة في تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التكامل الاقتصادي في القارة.

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