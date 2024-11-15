يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

اسيست يفوز على حلوان في دوري منطقة القاهرة - أخبار كلمتك

اسيست يفوز على حلوان في دوري منطقة القاهرة - أخبار كلمتك

أكسيوس: منشأة طاليغان 2 النووية كانت ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية على إيران - أخبار كلمتك

أكسيوس: منشأة طاليغان 2 النووية كانت ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية على إيران - أخبار كلمتك

وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجار في محيط ‎دمشق - أخبار كلمتك

وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجار في محيط ‎دمشق - أخبار كلمتك

في رسالة دكتوراة للباحث على سالم بن يحيى:السلام وبناء الدولة في صدارة اهتمامات الصحف اليمنية - أخبار كلمتك

في رسالة دكتوراة للباحث على سالم بن يحيى:السلام وبناء الدولة في صدارة اهتمامات الصحف اليمنية - أخبار كلمتك

تفاصيل مقتل رجل أعمال يمني على يد ابن أخيه طعنًا بالسكين في السعودية - أخبار كلمتك

تفاصيل مقتل رجل أعمال يمني على يد ابن أخيه طعنًا بالسكين في السعودية - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. منع رجال دين من اداء خطبة الجمعة بهذه المدينة - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. منع رجال دين من اداء خطبة الجمعة بهذه المدينة - أخبار كلمتك

5 ملايين جنيه إيرادات الهوى سلطان أمس الخميس - أخبار كلمتك

5 ملايين جنيه إيرادات الهوى سلطان أمس الخميس - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - سعر الدولار ، ترصد كلمتك أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.32 جنيهًا للشراء و49.42  جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

2691037b6a.jpg

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.30  جنيهًا للشراء و49.40  جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر، كلمتك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.30 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

البنك الأهلى - كلمتك 
البنك الأهلى، كلمتك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.30 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

البنك التجارى - كلمتك 
البنك التجاري، كلمتك 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.30 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر، كلمتك 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مزايا محفظة البنك الزراعي وشروط الاشتراك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق