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هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

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هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:13 مساءً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 12:00 م 11/13/2024 12:00:44 PM

البنك الاهلي، كلمتك
البنك الاهلي، كلمتك

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن خطوات وإمكانية صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة.

ومن جانبهم أكد مسؤولون بنك الأهلي أنه يمكن للعملاء استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري فقط على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

  • صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.
  • التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.
  • التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.
  • نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.
  • رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

  • استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.
  • خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.
  • خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.
  • خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.
  • خدمات تأمين مجانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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