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مؤشر بلومبرج يكشف الفرق بين ثروة إيلون ماسك ومؤسس أمازون - أخبار كلمتك

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مؤشر بلومبرج يكشف الفرق بين ثروة إيلون ماسك ومؤسس أمازون - أخبار كلمتك

مؤشر بلومبرج يكشف الفرق بين ثروة إيلون ماسك ومؤسس أمازون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:49 صباحاً - مؤشر بلومبرج، ارتفعت ثروة الرجل الأكثر ثراءً في العالم "إيلون ماسك"  حسب “ مؤشر بلومبرج ” بصورة كبيرة منذ الانتخابات الأمريكية وتجاوزت مستوى 300 مليار دولار للمرة الأولى، وخاصة مع صعود سهم شركته "تسلا". 


وحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، تبلغ القيمة الحالية لثروة "ماسك" -البالغ من العمر 53 عامًا- 319 مليار دولار، بعدما ارتفعت 90 مليار دولار خلال العام الحالي حتى الآن.

 

 

 

المرتبة الأولى بين أثرياء العالم


ليحافظ المدير التنفيذي لـ "تسلا" و"سبيس إكس" على مكانته في المرتبة الأولى بين أثرياء العالم، ويأتي بعده مباشرة "جيف بيزوس" مؤسس "أمازون دوت كوم" بثروة 230 مليار دولار.

قيمة الناتج المحلي الإجمالي لواحدة من أغنى دول العالم

 


يعني ذلك أن "ماسك" أكثر ثراءً من "بيزوس" بحوالي 89 مليار دولار، وهو ما يزيد على قيمة الناتج المحلي الإجمالي لواحدة من أغنى دول العالم لوكسمبورج.


لأنه حسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة الأوروبية الصغيرة 82 مليار دولار في 2022، ووصل نصيب الفرد من الناتج إلى حوالي 135 ألف دولار.


وهو ما يبرز كيفية استفادة "ماسك" من دعمه البارز لـ "ترامب" خلال الانتخابات، إلى جانب استعداده للعب دور في الإدارة الأمريكية المقبلة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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