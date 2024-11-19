وزير الاتصالات يشهد إطلاق برنامج لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بمركز "كريتيفا" أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - شهد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات إطلاق برنامج "سلسلة معسكرات أسوان" فى مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمحافظة أسوان والذى يتم تنفيذه بالشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة Plug and Play، الرائدة عالميًا فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها.

رعاية الشباب المبدع

يهدف البرنامج إلى رعاية الشباب المبدع وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال فى صعيد مصر من خلال تقديم دعم شامل للشركات التكنولوجية الناشئة فى محافظات الصعيد، وتمكينها من تطوير منتجاتها، وتعزيز قدراتها فى جذب الاستثمارات والتمويل.

فى هذا السياق؛ شهد د. عمرو طلعت مراسم توقيع بروتوكول تنفيذ البرنامج بين "إيتيدا" وشركة Plug and Play، وقع البروتوكول المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لشركة “بلاج أند بلاي” مصر. بحضور ريتو تاريال نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوفد المرافق لها.

هذا ويهدف البرنامج إلى دعم وتمكين 60 شركة تكنولوجية ناشئة فى محافظات الصعيد من خلال 5 معسكرات، ويوفر البرنامج للشركات المشاركة؛ تقديم التوجيه الاستراتيجي، والإرشاد التقني، وربطها بشبكات الاستثمار العالمية، مما يعزز جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار وإعدادها للتوسع والنمو، لتصبح قادرة على المنافسة فى السوقين المحلى والإقليمي.

وفى كلمته؛ أوضح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة أطلقت مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية " كريتيفا" بهدف إنشاء مركز بكل محافظة لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

أشار إلى أن رؤية المشروع كانت البدء بإنشاء المراكز في المحافظات أولا مع التركيز على محافظات الصعيد؛ مشيدا بإقبال الشباب من محافظة أسوان على الالتحاق ببرامج "كريتيفا" أسوان والمؤشرات التي حققها المركز من حيث عدد الشركات المشاركة في التدريب، وتنوع برامج التدريب التي تستهدف دعم ريادة الأعمال، وتنمية المهارات الرقمية، وتأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين؛ مضيفا أن هذا النجاح لم يأتي صدفة ولكنه وليد العمل الدؤوب والعلم والتدريب والإرادة؛ مؤكدا أنه تم اختيار الجامعات لتكون مقرا لمراكز إبداع مصر الرقمية من أجل التيسير على الشباب في الوصول إليها.

وأشار د. عمرو طلعت إلى الشراكة التي عقدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة بلاج اند بلاي العالمية لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية بالقاهرة لتمكين الشركات الناشئة من جذب استثمارات والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

اوضح أن هذا البرنامج يستهدف نقل هذه التجربة إلى أسوان، وتوفير التدريب المتخصص لعدد 60 شركة تكنولوجية ناشئة لتمكينها من تنمية أعمالها وصقلها بالمهارات المطلوبة لتحديد الأسواق المستهدفة، والتعرف على المنافسين والعملاء، وتسعير المنتجات.

اكد أن الوزارة حريصة على الاستمرار في التعاون مع كبرى الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها في دعم ومساندة رواد الاعمال، والمهنيين المستقلين، والملتحقين بالبرامج التدريبية المقدمة من الوزارة.

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن الهيئة تفخر بما حققته من إنجازات مع مجتمع ريادة الأعمال في أسوان من خلال مركز إبداع "كريتيفا" منذ انطلاقه، موضحا أن الهيئة قدمت خدمات متنوعة لأكثر من 9000 شاب وشابة، ورواد أعمال، وفرق عمل، مما ساهم في نجاح 52 شركة ناشئة في جذب تمويلات واستثمارات بقيمة تقارب 75 مليون جنيه.

أضاف أن الهيئة تدخل الآن مرحلة جديدة من الشراكة مع شركة رائدة عالميًا في مجال الإبداع المفتوح وتمكين الشركات الناشئة، وذلك بالتزامن مع إطلاق سلسلة معسكرات أسوان لدعم الابتكار، وهو برنامج فريد يهدف إلى تعزيز البيئة الريادية وخلق فرص عمل جديدة في صعيد مصر؛ مؤكدا أن الهيئة تؤمن بأن الصعيد يزخر بالكوادر الشابة ورواد الأعمال المبتكرين، وتلتزم بدعمهم وتمكينهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

قالت كريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لشركة "بلاج أند بلاى" مصر: "نحن فى "بلاج أند بلاى" نمتلك خبرة عالمية واسعة فى دعم الابتكار وريادة الأعمال، ونعمل بجد لتزويد الشركات الناشئة بالأدوات والمعرفة التى تحتاجها لتحقيق النمو والتوسع.

إن هذا البرنامج يوفر للمشاركين فرصة فريدة للاستفادة من التوجيه العملي، إلى جانب الدعم المستمر من نخبة من الخبراء والمرشدين"؛ مضيفة "سيسهم هذا البرنامج فى تأسيس بيئة ريادية متكاملة فى صعيد مصر، مع التركيز على الاستدامة وإمكانية التوسع، بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص ومنهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). هدفنا هو بناء نظام قوى يدعم ريادة الأعمال ويمهد الطريق لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار."

هذا وقد تم تصميم معايير اختيار المشاركين فى معسكرات الابتكار بعناية لتحقيق أقصى استفادة لبيئة ريادة الأعمال فى صعيد مصر، حيث يتم التركيز على الشركات الناشئة التى أطلقت نماذجها الأولية ولديها رؤية واضحة للنمو، ويستهدف البرنامج رواد الأعمال الطموحين والشركات الناشئة التى تقدم حلولًا مبتكرة فى مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا الزراعة، والصحة، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، وتكنولوجيا المناخ، والاستدامة، مما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والابتكار فى صعيد مصر. كما سيتم منح الأولوية للمشاريع ذات الأثر الإيجابى والحلول المبتكرة للتحديات المحلية، ولرواد الأعمال الذين يظهرون التزامًا بالتعلم والتطوير المهني.

وفى سياق متصل؛ قام د. عمرو طلعت بجولة داخل مركز إبداع مصر الرقمية أسوان للاطلاع على الأنشطة والبرامج التدريبية المقدمة بالمركز؛ رافقه في الجولة د. أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.

كما عقد د. عمرو طلعت جلسة دائرة مستديرة مع مجموعة من رواد الأعمال من أصحاب وممثلى الشركات التكنولوجية الناشئة المشاركة بالبرنامج من مختلف محافظات الصعيد بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وكريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لشركة “بلاج أند بلاي” مصر

وخلال اللقاء؛ استعرض رواد الأعمال مشروعاتهم والتي شملت عدد من المجالات ومنها: توفير حلول للتحقق من الهوية الرقمية الكترونيًا حيث تم انشاء هذا النظام بأيادي مصرية وتم تفعيله في ٦ دول بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتطبيق على هاتف المحمول لتقديم خدمات الكترونية تربط بين المهنيين والحرفيين والعملاء، واعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى وقود حيوى يتم تصديره إلى عملاء في أوروبا، ومنصة رقمية للتوظيف، وتوفير أنظمة ادارة الشبكات للأعمال، ومنصة لتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الخبراء واستشارى الأعمال حيث تضم 1200 موجه من 23 دولة، والتكنولوجيا الحيوية، وتطبيق على الهاتف يقدم حلولا للربط بين محلات البقالة والمصنعين، ومنصة مدفوعات الكترونية، وتطبيق لخدمات توصيل الطعام، ومنصة تعليمية متعددة المدربين على الانترنت، والتجارة الإلكترونية، وتطبيق لخدمات الشحن والتوصيل.

وأشاد د. عمرو طلعت بتميز وتنوع الحلول التكنولوجية التي عرضها رواد الأعمال وقدرتهم على التسويق لأعمالهم بما يبعث على الثقة في قدرة هذه الشركات على النمو والنجاح؛ مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع وزارة المالية لتوفير المزيد من التسهيلات من خلال حزمة متكاملة لرواد الأعمال والشركات الناشئة؛ مؤكدا حرصه على متابعة أعمال تنفيذ البرنامج لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتعظيم الفائدة منه.

كذلك عقد د. عمرو طلعت لقاءا مع عدد من مستفيدى وخريجى برامج "كريتيفا" أسوان؛ حيث أوضح الشباب أهمية البرامج التدريبية التى تلقوها داخل المركز فى تطوير مسيرتهم المهنية والتى أهلتهم للالتحاق بسوق العمل الحر العالمي؛ والعمل عن بُعد من أماكنهم فى أسوان لصالح شركات عالمية خارج مصر.



واستمع د. عمرو طلعت إلى استفسارات الشباب ومقترحاتهم موضحا المبادرات التدريبية التى توفرها الوزارة بدءا من سن ٨ سنوات لمختلف المراحل العمرية وفي كافة انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن البرامج التدريببة تستهدف بناء مصفوفة مهارات متكاملة لتاهيل الشباب من المهنيين المستقلين للالتحاق بسوق العمل الحر، لافتا إلى منصة مهارة تك التي توفر مجموعة كبيرة من الدورات عبر الانترنت في مختلف اخصصات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد افتتح مركز إبداع مصر الرقمية أسوان ضمن ٨ مراكز إبداع مصر الرقمية. حيث يأتى إنشاء المركز فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية. وقد تم حتى الآن إنشاء 23 مركزا فى 19 محافظة من مستهدف 32 مركزا.

ويشمل الدعم المقدم للشركات الناشئة من "كريتيفا" أسوان برامج ريادة الأعمال التى شارك فيها أكثر من 3200 رائد أعمال، إلى جانب توفير خدمات الاحتضان وخدمات تسريع الأعمال للشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة لمساعدة رواد الأعمال على التوسع والنمو.

خدمات دعم الفريلانسرز

كما يقدم المركز خدمات لدعم المهنيين المستقلين "الفريلانسرز"، حيث استفاد منها حوالى 2200 شخص، بالإضافة إلى برامج التطوير المهنى التى ساعدت 600 مستفيد على تعزيز مهاراتهم وزيادة فرصهم فى سوق العمل. فضلا عن تقديم برامج تدريبية متخصصة، استفاد منها 3600 شخص، في ضوء العمل على بناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة بسوق العمل على المستوى المحلى والعالمي.

كذلك تم دعم أكثر من 150 فريق ناشئ فى مرحلة الفكرة، حيث يتم تزويدهم بالإرشاد اللازم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. وتمكن 35 فريقًا من الوصول إلى مرحلة النموذج الأولي، فيما خضع 55 فريقًا لبرامج التسريع لتحفيز النمو والتوسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا